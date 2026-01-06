Water Issue : पाणी मिळणार; पण वेळ लागणार! मंत्री बावनकुळे स्पष्टच बोलले...

छत्रपती संभाजीनगर - शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सध्या सुरू आहे. ९० टक्के काम पूर्ण होण्यासाठी साडेचार महिने लागणार आहेत. दुसरीकडे पाणीपुरवठा योजनेचे शंभर टक्के काम पूर्ण होण्यासाठी एक वर्ष लागणार आहे.राज्यात काही ठिकाणी पाण्याची टाकी उभारून कंत्राटदार पळाल्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे सर्वप्रथम मुख्य जलवाहिनीचे काम पूर्ण करायला आम्ही प्राधान्य दिले. एकंदरीत शहरवासीयांना पाणी मिळणार पण वेळ लागणार, असे संकेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी (ता. पाच) पत्रकार परिषदेत दिले. .याप्रसंगी मंत्री अतुल सावे, खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार संजय केणेकर, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांची उपस्थिती होती. महापालिका निवडणूकीसाठी विविध कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने ते शहरात आले होते. यावेळी शहराच्या विविध प्रश्नावर त्यांनी आपले स्पष्ट मत मांडले. ते म्हणाले, ‘‘शहराचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती..परंतु, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर योजनेचे काम रखडले. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही पुन्हा त्या योजनेला गती दिली. ही योजना पूर्णत्वास जावी यासाठी आता थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून लक्ष ठेवले जात आहे. दर महिन्याला मुख्यमंत्री स्वतः त्याचा आढावा घेत आहेत. यामुळे ही योजना पूर्ण होणार परंतु थोडा वेळ लागणार आहे.’’.नेमके काय म्हणालेपाणीपुरवठा योजनेचे बजेट वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.नुकतेच अतिक्रमण हटविलेल्या रस्त्यांसाठी वेगळा निधी देण्याचे नियोजन करण्यात आले.उद्धव ठाकरे हे अभ्यास करीत नाही, हेच भोवले.विरोधकांची छत्रपती संभाजीनगरात ताकद आहे..शहरात अखंड उड्डाणपूलच हवाभविष्यातील शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पर्यायाचा विचार आवश्यक असल्या बाबत त्यांना विचारले असता, यावर अखंड उड्डाणपूल हाच पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सविस्तर माहिती नंतर खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी दिली. जालना रस्ता हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाअंतर्गत नसल्याने अडचणी आहेत. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी कायम पाठपुरवठा केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..अनेक बंडखोर आमचेचपक्षातील अनेकांनी बंडखोरी केली. काहींनी मित्रपक्षाकडून उमेदवारी घेतली. याबाबत विचारले असता, बंडखोर आमचेच असल्याचे बावकुळे म्हणाले. एकीकडे पक्षाने त्यांची हकालपट्टी करून २४ तास होत नाही तोच चक्क मंत्री बावनकुळे यांनी बंडखोर आमचेच असल्याचा दावा केल्याने दिवसभर या विषयाची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.