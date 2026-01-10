Chhatrapati Sambhajinagar Election : महापालिकेचे चौथे इलेक्शनही पाण्यावर! महापालिकेवर वाढले कर्ज; नागरिकांवर वाढीव पाणीपट्टीचे संकट

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारार्थ यंदाही शहराला २४ तास सात दिवस पाणी देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. २००५ पासून म्हणजेच महापालिकेच्या चौथ्या निवडणुकीतही शहराच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. पाण्यासारखा म्हणजेच तब्बल २,७४० कोटी रुपये खर्च करून नव्या योजनेचे काम हाती घेण्यात आले असले, तरी या योजनेसाठी ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे..पहिल्या टप्प्यातील २०० एमएलडी पाणी शहराला दोन महिन्यात मिळेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी योजना शंभर टक्के पूर्ण होऊन शहर परिसरातील १७ लाख नागरिकांना दररोज पाणी कधी मिळणार, हे अधांतरी आहे. नव्या योजनेचे पाणी शहरात येताच नागरिकांच्या डोक्यावर वाढीव पाणीपट्टीची टांगती तलवार आहे, तर महापालिकेवरही या योजनेने ८२२ कोटींच्या कर्जाचा डोंगर केला आहे..कुठेय पाणी?शहराचा पाणीप्रश्न सुमारे २० वर्षांपासून गाजत आहे. सुरवातीला म्हणजेच २००७ मध्ये पाणी योजनेचा पहिला प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्यावेळी सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता; पण सध्याच्या पाणी योजनेवर तब्बल २,७४० कोटी रुपये खर्च केले जात असून, त्यात आणखी तीनशे ते ४०० कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे..पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनदेखील नव्या पाणी योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकलेले नाही. जुन्या पाणी योजनांचे आयुष्य संपलेले असल्याने कधी पाइपलाइन फुटते, तर कधी तांत्रिक बिघाडामुळे आजही शहरवासीयांवर पाणी पाणी करण्याची वेळ आली.महापालिकेतील सत्ताधारी, तत्कालीन लोकप्रतिनिधी व तत्कालीन महापालिका आयुक्त शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरले. दरम्यानच्या काळात समांतर पाणीपुरवठा योजनेत राजकारण करत शहराचे १० वर्षे वाया घालविण्यात आले..‘२४ तास सात दिवस’ पाणी देण्याचे आश्वासन देत ज्यांनी समांतर पाणीपुरवठा योजना आणली होती, त्यांनाच २०१६ मध्ये या योजनेला मूठमाती द्यावी लागली. त्यानंतर २०१९ मध्ये सध्या सुरू असलेल्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेचा जन्म झाला. मंत्री अतुल सावे यांनी पाठपुरावा करत विक्रमी वेळेत शहरासाठी १,६८० कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर करून आणली.त्यानंतर मात्र राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आणि ठाकरे सरकार येताच निविदा प्रक्रियेत दीड वर्षांचा वेळ गेला. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनीची दिरंगाई, कोरोनाचे संकट अशा कारणांमुळे पाच वर्षानंतरही पाणी योजनेच्या कामाचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. त्याचा त्रास शहरातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे..जनतेचा जाहीरनामानारळ फोडला; पण पाणी आलेच नाही!वर्ष २०२० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नारळ फोडलेल्या पाणी योजनेचे तीन वर्षांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण विविध कारणांमुळे पुन्हा पाणी योजनेला ग्रहण लागले. सध्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वाकडे असल्याचा दावा केला जात असला, तरी शहरांतर्गत सुमारे १९०० किलोमीटर अंतराचे पाइपलाइनचे जाळे, ५० टाक्यांचे काम पूर्ण करून प्रत्येक घराला २४ तास ७ दिवस पाणी कधी मिळणार, याची जनतेला उत्सुकता आहे..वाढीव पाणीपट्टीची टांगती तलवारनवी पाणी योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नळाला मीटर लागणार आहे. निम्मी करण्यात आलेली पाणीपट्टी पुन्हा ४,२५० रुपये होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे या योजनेसाठी महापालिकेवर ८२२ कोटींच्या कर्जाचे दायित्व निर्माण झाले आहे. योजनेचे कर्ज फेडताना दुसरीकडे शहराच्या विकास कामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.