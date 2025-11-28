Water Supply Issue : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडले; पुरवठा आठव्या-नवव्या दिवसांवर

छत्रपती संभाजीनगर - शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेल्या मुख्य २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवर जोडणी घेण्यासाठी ९०० मिलिमीटर व्यासाची पाइपलाइन १२ दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले. पाणीपुरवठा पुन्हा आठव्या-नवव्या दिवसांवर गेला..शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी अशी २,५०० मिलिमीटर व्यासाची ३९ किलोमीटर अंतराची पाइपलाइन टाकण्यात आली. या जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचण्या घेणे तसेच व्हॉल्व्ह बसवण्यासह इतर कामांसाठी गॅप सोडण्यात आले होते. असे १२ गॅप जोडण्यासाठी काही ठिकाणी ९०० मिलिमीटर व्यासाचा अडथळा आहे..त्यामुळे ही जलवाहिनी बंद करून २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या जोडण्या पूर्ण करण्याचे काम केले जाणार होते. त्यासाठी सुरवातीला आठ दिवसांचा शटडाऊन देण्यात आला होता. पुढे वाढत वाढत हा शटडाऊन १२ व्या दिवसांवर गेला आहे. त्यामुळे रोज येणाऱ्या पाण्यात गॅप पडत आहे..आणखी चार दिवसांनी वाढला शटडाऊन९०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवर घेण्यात आलेला शटडाऊन बाराव्या दिवशी सुरूच आहे. त्यात आणखी चार दिवसांची भर पडणार आहे. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा आणखी आठवडाभर विस्कळित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सध्याचे वेळापत्रकक्रांती चौक - सातवा दिवसकोटला कॉलनी - सातवा दिवसविद्यापीठ - आठवा दिवसजुबिलीपार्क - आठवा दिवसजय विश्वभारती - अकरावा दिवससिडको एन-५ (आर-१) - सहावा दिवससिडको एन-५ (आर-२) - आठवा दिवसशिवाजीनगर - सातवा दिवस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.