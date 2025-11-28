छत्रपती संभाजीनगर

Water Supply Issue : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडले; पुरवठा आठव्या-नवव्या दिवसांवर

छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी अशी २,५०० मिलिमीटर व्यासाची ३९ किलोमीटर अंतराची पाइपलाइन टाकण्यात आली.
sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेल्या मुख्य २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवर जोडणी घेण्यासाठी ९०० मिलिमीटर व्यासाची पाइपलाइन १२ दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले. पाणीपुरवठा पुन्हा आठव्या-नवव्या दिवसांवर गेला.

Water supply
drinking water crisis
Chhatrapati Sambhajinagar

