Chhatarpati Sambhajinagar: गंगापूर तालुक्याला पाणीटंचाईच्या झळा; २२ गावांना २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा; शिवना नदीकाठ, लासूर स्टेशनला सर्वाधिक फटका

गंगापूर: उन्हाचा पारा जसजसा वाढत आहे, तसतशी गंगापूर तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र होत आहे. यावर्षी तालुक्यात चांगला पाऊस झाला असला तरी शिवना नदीकाठच्या गावांना आणि लासूर स्टेशन परिसराला दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या तालुक्यातील २२ गावांची तहान २६ टँकरद्वारे भागवली जात आहे. मागील वर्षी याच काळात तालुक्यात ६५ टँकर सुरू होते..पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात कन्नड तालुक्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे शिवना टाकळी धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आले.यामुळे शिवना नदीला महापूर आला आणि नदीवरील अनेक कोल्हापुरी बंधारे वाहून गेले. परिणामी, या भागात पाणी साठवणूक न झाल्याने भूजल पातळी खालावली. याचा फटका शेतकऱ्यांच्या रब्बी पिकांना बसला असून, आता पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..येथे सुरू आहेत टँकरवाळूज : औद्योगिक वसाहत असलेल्या या गावात कधी नव्हे ती टंचाई जाणवत आहे. चक्क ४ टँकरद्वारे (८ खेपा) पाणीपुरवठा सुरू आहे.दोन टँकर : दिघी कोळेगाव, वजनापूर, कोळघर व काटेपिंपळगाव.प्रत्येकी एक टँकर (२ खेपा) : नागापूर नरसापूर, वैरागड, तांदूळवाडी, उत्तर वाडी, बोलठाण, शेकटा, सुलतानाबाद, कनकुरी, खुपेश्वर, खडक नारळा, अकोली वाडगाव, जांभळा, फूल शिवराय आणि आगाठाण..संख्या वाढण्याची शक्यतामागील वर्षी लासूर स्टेशन येथे २० टँकर सुरू होते, यंदा अद्याप तिथे टँकर सुरू नाही. मात्र, आता तिथून १० टँकरची मागणी आली आहे. याशिवाय वसू सायगाव, बुट्टेवाडगाव, आगाठाण, चिंचखेडा येथूनही प्रस्ताव आलेत. तर प्रतापपूर वाडी, देवळी, धामोरी येथे खासगी विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे. मांडवा येथील सार्वजनिक विहिरीचे पाणी दूषित झाल्याने तेथेही विहीर अधिग्रहित केली आहे.." लासूर स्टेशनसह ज्या गावांचे टँकरचे प्रस्ताव आले आहेत, ते मंजूर होताच तेथे टँकर सुरू केले जातील. पाणीटंचाई निवारण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे."- अरुण राऊत, टंचाई प्रमुख, पं.स. गंगापूर." ग्रामीण भागातील जनतेला पाण्यासाठी भटकावे लागणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी माहिती गोळा केली जात आहे."- कविता चव्हाण, सभापती, पं.स. गंगापूर."शिवना नदीवरील कोल्हापूर बंधारे भरल्यानंतर वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी पाइपलाइनद्वारे शिल्लेगाव धरणात सोडल्यास, या भागातील पाणीटंचाई कायमची दूर होईल व शासनाचा टँकरवरील लाखो रुपयांचा खर्च वाचेल."- सविता जाधव, जि.प. सदस्या, शिल्लेगाव.