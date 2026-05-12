छत्रपती संभाजीनगर

Chhatarpati Sambhajinagar: गंगापूर तालुक्याला पाणीटंचाईच्या झळा; २२ गावांना २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा; शिवना नदीकाठ, लासूर स्टेशनला सर्वाधिक फटका

Severe Water Shortage Hits Gangapur Taluka: गंगापूर तालुक्यात उष्णतेत पाणीटंचाई; २२ गावांना २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, शिवना नदीकाठ व लासूर स्टेशन परिसराला सर्वाधिक फटका. प्रशासन तातडीने उपाययोजना करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
गंगापूर: उन्हाचा पारा जसजसा वाढत आहे, तसतशी गंगापूर तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र होत आहे. यावर्षी तालुक्यात चांगला पाऊस झाला असला तरी शिवना नदीकाठच्या गावांना आणि लासूर स्टेशन परिसराला दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

सध्या तालुक्यातील २२ गावांची तहान २६ टँकरद्वारे भागवली जात आहे. मागील वर्षी याच काळात तालुक्यात ६५ टँकर सुरू होते.

