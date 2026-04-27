Chhatrapati Sambhajinagar: प्रकल्पांत ४८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा; उन्हाच्या तडाख्यामुळे १४ दिवसांत सात टक्क्यांची घट

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु अशा एकूण ९२२ प्रकल्पांत २६ एप्रिलअखेर चार हजार १५ दलघमी अर्थात, ४८.१० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. हीच टक्केवारी मागील वर्षी ३५.६९ टक्के होती, अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे. .१२ ते २६ एप्रिल या १४ दिवसांत उन्हाच्या तडाख्यामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात सात टक्क्यांची घट झाल्याचे निरीक्षण जलसंपदा विभागाने नोंदविले आहे..मराठवाड्यात मोठे प्रकल्प ४४, मध्यम ८१, लघु ७९७ असे एकूण ९२२ प्रकल्प आहेत. मोठ्या ४४ प्रकल्पांत २६ एप्रिलअखेर दोन हजार ३३६ दलघमी म्हणजेच ५१.९९ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हीच टक्केवारी मागील वर्षी ४०.६३ टक्के होती..याशिवाय मराठवाड्यातील ८१ मध्यम प्रकल्पांत ४३ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा आहे. ७९७ लघु प्रकल्पांत ४१.०२ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हीच आकडेवारी गतवर्षी केवळ २३.६३ टक्क्यांवर होती, असे जलसंपदा विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे..जायकवाडीत ५२.१० टक्के साठाजायकवाडी (नाथसागर) धरणात २६ एप्रिलअखेर एक हजार १३१ दलघमी म्हणजेच ५२.१० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी तो ४२.८७ टक्के होता. हिंगोली जिल्ह्यातील येलदरी धरणात ५१४ दलघमी म्हणजेच ६३.५१ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे.