Ambadas Danve : छत्रपती संभाजीनगरला आठ दिवसांआड पाणी हे सरकारचे पाप

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर असताना तीन दिवसांआड पाणी मिळत होते. पण, आता आठ ते दहा दिवसांआड मिळत आहे, हे सरकारचे पाप आहे, अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली. शहराचे संभाजीनगर नामकरण हे उद्धव ठाकरे यांनी केले असून, भाजपला फुकटचे श्रेय घेण्याची सवयच आहे, असा टोलाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला. .दानवे पुढे म्हणाले, की महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे ९७ चिन्हांवर, तर तीन पुरस्कृत असे १०० उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत, त्यांच्या प्रचाराचा एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वचननामा तयार करण्याचे काम सुरू आहे..छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत पाच वर्षांपासून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात शिंदेसेनेचे तीन पालकमंत्री झाले. पण, महापालिका कर्जबाजारी झाली आहे. पाणी योजनेसाठी ८२२ कोटींचे कर्ज घेण्यात आले पण शहराला मुबलक पाणी मिळू शकले नाही.शिवसेनेचे महापौर असताना तीन दिवसाला पाणी मिळत होते, पण आता आठ-दहा दिवसाला पाणी मिळते. महापालिका निवडणुकीत खुल्या मैदानावर सभा घेण्याची कोणात हिंमत नाही, पण उद्धव ठाकरे यांची १० जानेवारीला सायंकाळी ६ वाजता विराट सभा आयोजित करण्यात आल्याचेही दानवे यांनी नमूद केले..फडणवीसांच्या काळात गुन्हेगारी वाढलीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्रीदेखील आहेत, मात्र त्यांच्या काळात शहरात नशेखोरी वाढली असून, खुनाच्या घटना वारंवार घडत आहेत, असा आरोप नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केला. खात्यावर पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने 'लाडक्या बहिणी' नाराज असल्याचे खैरे यांनी नमूद केले.