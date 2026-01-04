Water Issue : उमेदवार दारात दिसले, की मतदार विचारतात ‘कुठेय पाणी?’

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीत प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांनी ‘डोअर टू डोअर’ प्रचार सुरू केला आहे. स्वतःसह पक्षाने केलेल्या कामांची माहिती देणारी पत्रके मतदारांना देऊन प्रभावित करण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न सुरू असताना पाणीटंचाईने त्रस्त असलेले मतदार मात्र ‘कुठेय पाणी?’ असा थेट प्रश्न विचारून उमेदवारांना कोंडीत पकडत आहेत. त्यावर काही वेळ बोलती बंद झालेले सर्वच पक्षांचे उमेदवार पुन्हा एकदा मुबलक पाण्यासाठी नवी डेडलाइन मतदारांना देऊन दारातूनच काढता पाय घेत आहेत! .शहराचा पाणीप्रश्न २० ते २५ वर्षांपासून गाजत आहे. २,७४० कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असले तरी महापालिका निवडणुकीपूर्वी या योजनेचे पहिल्या टप्प्यातील २०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी शहरात आणण्यात सत्ताधारी पक्षाला अपयश आले आहे. शहराच्या पाणीप्रश्नावर ‘सकाळ’ने ‘कुठेय पाणी?’ वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती.त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत जम्बो बैठक घेऊन सुरवातीला ऑक्टोबर महिन्याची डेडलाइन दिली, त्यानंतर डिसेंबरअखेरीस पहिल्या टप्प्याचे २०० एमएलडी पाणी शहरात आणा, असे आदेश त्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, जानेवारी २०२६ उजाडला तरी नागरिकांची पाण्यासाठी ओरड कायम आहे..आता महापालिका निवडणुकीत पाण्याचा मुद्दा कळीचा ठरू लागला आहे. सध्या उमेदवारांचा घरोघरी जाऊन प्रचार सुरू आहे. त्यात पाण्यावरून उमेदवारांना निरुत्तर व्हावे लागत आहे. वारंवारचे तांत्रिक बिघाड, त्यात पाइपलाइन फुटण्याच्या घटना घडत असल्याने सध्या शहराच्या अनेक भागांत आठ ते दहा दिवसांआड पाणी मिळत आहे.नळाला आलेले पाणी किती वेळ राहील याचा नेम नाही. अनेक वसाहतीत कमी दाबाने पाणी मिळते. त्यामुळे त्रस्त मतदार ‘कुठेय पाणी?’ असा प्रश्न विचारून उमेदवारांना भंडावून सोडत असल्याचे चित्र आहे. शहराचा पाणीप्रश्न महापालिका निवडणुकीत पेटण्याची शक्यता आहे..एक महिना थांबा अन् पाहा...महापालिकेत पाच वर्षांपासून प्रशासकीय कारभार सुरू होता. त्यामुळे पाणीटंचाईचे खापर प्रशासनावर फोडण्याचा प्रयत्न प्रचाराच्या माध्यमातून केला जात आहे. पण त्याआधी दहा ते पंधरा वर्षे कुठे प्रशासक होते? या काळात सत्ताधाऱ्यांनी काय केले? असे प्रश्न मतदारराजा विचारू लागला आहे. त्यावर यंदा महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर एक महिन्यात तुम्हाला मुबलक पाणी नक्की देऊ, असे आश्वासन मतदारांना पुन्हा दिले जात आहे..चौथ्या निवडणुकीतही आश्वासनांवर बोळवणमहापालिकेच्या २००५ पासूनच्या निवडणुकीपासून पाण्याचा विषय गाजत आहे. प्रत्येक वेळी प्रचारात, राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शहरासाठी पाणी योजना आणण्याची आश्वासने देण्यात आली. समांतर पाणी योजनेत शहराची १० ते १५ वर्षे वाया गेली. २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत देखील उमेदवारांना मतदारांची आश्वासनांवर बोळवण करावी लागत आहे..राखीव रोहित्र सुरू झाल्याने शहरात पाण्याची अावक वाढणारमहापालिकेने जायकवाडी पंपहाऊसच्या राखीव रोहित्राचा वापर सुरू केल्याने शहराला वाढीव म्हणजेच १५० ते १५५ एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. फारोळा येथील पंपहाउसच्या रोहित्रामध्ये बिघाड झाल्याने चार ते पाच दिवसांपासून पाणी उपशाचे काही पंप बंद होते. त्यामुळे जायकवाडीपासून शहरात येणाऱ्या पाण्यात कपात झाली होती..सध्या शहराच्या काही भागांत सातव्या-आठव्या दिवशी, तर काही भागांत दहाव्या दिवशी पाणीपुरवठा होत आहे. दरम्यान, बिघाड झालेले रोहित्र संबंधित कंपनीकडे दुरुस्तीसाठी देण्यात आले. पण, दुरुस्तीचे काम लांबल्यामुळे जायकवाडी येथील पंपहाऊससाठी राखून ठेवलेले रोहित्र फारोळा येथील पंपहाऊससाठी उपयोगात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला..शुक्रवारी हे रोहित्र फारोळा पंपहाऊसमध्ये आणून लावण्यात आले. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला. यासंदर्भात यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रेय गायकवाड यांनी सांगितले, की बिघाड झालेल्या रोहित्राची दुरुस्ती होईपर्यंत जायकवाडी येथील रोहित्र फारोळा येथे आणले.दुरुस्तीचे काम झाल्यावर ते पुन्हा जायकवाडी पंपहाऊससाठी पाठवण्यात येईल. रोहित्राच्या बिघाडामुळे १५ ते १६ एमएमडी पाण्यात घट झाली होती. त्यात आता वाढ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.