Chatrapati Sambhajinagar: पतीसाठी पत्नीचे किडनीदान; भिन्न रक्तगटाचे असतानाही यशस्वी शस्त्रक्रिया

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील अॅडव्हान्स मेडिसीटी हॉस्पिटलमध्ये भिन्न रक्तगट असतानाही ५० वर्षीय रुग्णावर यशस्वी मूत्रपिंडरोपण करण्यात आले असून, पतीसाठी पत्नीने किडनीदान करून एक प्रेरणादायी उदाहरण घालून दिले असल्याची माहिती शनिवारी (ता.दोन) किडनी ट्रान्सप्लांट सर्जन डॉ. आनंद भुक्तर यांनी दिली..पुढे ते म्हणाले, परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथील रामा जोंधळे (वय ५०) यांना त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी जोंधळे (वय ४५) यांनी किडनीदान केले. विशेष म्हणजे दोघांचे रक्तगट वेगवेगळे असतानाही अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान व आवश्यक तपासण्या करून ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली..Kolhapur student life end : डॉक्टर व्हायचं स्वप्न, एकुलत्या एक अथर्वला बारावीत कमी गुण मिळाले अन् उचललं टोकाचं पाऊल; कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ.रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ आणि रुग्णालयाच्या सहकार्याने ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली..या शस्त्रक्रियेत किडनी ट्रान्सप्लांट सर्जन डॉ. आनंद भुक्तर, ट्रान्सप्लांट फिजिशियन डॉ. सिद्धिविनायक राजमाने, भूलतज्ज्ञ डॉ. सुदर्शन चिंचोले, तसेच डॉ. विनोद भुक्तर, डॉ. मनोज भुक्तर, डॉ. अनुजा भुक्तर आणि रेडिओलॉजिस्ट डॉ. प्रज्ञा भुक्तर यांचे मोलाचे योगदान लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.