Vat Purnima 2026 : सात जन्मच काय; पण एक क्षणही पत्नी नको! पत्नी पीडितांची आगळीवेगळी 'पिंपळ पौर्णिमा', झाडाला घातल्या 108 उलट्या प्रदक्षिणा

बजाजनगर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : वटसावित्री पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला येथील पत्नी पीडित पुरुष आश्रमातर्फे आज ‘पिंपळ पौर्णिमा’ हा आगळावेगळा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात (Pimpal Pournima symbolic protest) आला. पिंपळाच्या झाडाला १०८ उलट्या प्रदक्षिणा घालत आम्हाला ‘सात जन्म काय, एक क्षणदेखील ही पत्नी पुन्हा नको’, अशी प्रार्थना यावेळी पत्नी पीडितांनी केली. तसेच, महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोग स्थापन करण्याचीही मागणी केली..वटसावित्री पौर्णिमेला विवाहित महिला वटवृक्षाची पूजा करून ‘पुढील सात जन्मी हाच पती मिळावा’, अशी प्रार्थना करतात. त्याच पार्श्वभूमीवर पत्नी पीडित पुरुष आश्रम गेल्या सात वर्षांपासून वटसावित्रीच्या आदल्या दिवशी ‘पिंपळ पौर्णिमा’ हा प्रतीकात्मक उपक्रम राबवत आहे. रविवारी यात सहभागी पुरुषांनी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करून उलट्या १०८ प्रदक्षिणा घातल्या व आपल्या वैवाहिक जीवनातील वेदना आणि अनुभव व्यक्त केले..Khidrapur Kopeshwar Temple : अद्भूत शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असलेलं ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर पर्यटकांसाठी सुरू; पण आंदोलन कायम, काय आहे कारण?.भांडखोर पत्नीमुळे अनेक पुरुषांना खोटे गुन्हे, मानसिक छळ, आर्थिक शोषण, न्यायालयीन लढाया, सामाजिक बदनामी आणि कौटुंबिक विघटनाचा सामना करावा लागत आहे. या समस्यांवर शासनाने गांभीर्याने विचार करून पुरुष आयोगाची स्थापना करावी, प्रत्येक जिल्ह्यात पुरुष तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावे, खोट्या तक्रारी सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करावी तसेच कौटुंबिक वादांची जलद सुनावणी व्हावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तसेच, पत्नी पीडितांचे मानसिक आरोग्य, न्यायव्यवस्थेतील अडचणी आणि सामाजिक प्रश्नांवर कायदे तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले..Marleshwar Waterfall Route : मार्लेश्वरला जाण्याचा विचार करताय? मग, 'हा' रस्ता पुढील 4 महिन्यांसाठी पूर्णपणे राहणार बंद; देवस्थानने का घेतला असा निर्णय?.उपक्रमातून वैवाहिक जीवनात मानसिक, आर्थिक आणि कायदेशीर त्रास सहन करणाऱ्या पुरुषांच्या प्रश्नांकडे समाज आणि शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. कोणत्याही स्त्रीविरोधात आमचा संघर्ष नाही. तर, महिला व पुरुष दोघांनाही समान न्याय मिळावा. महिलांच्या प्रश्नांप्रमाणेच पत्नी पीडित पुरुषांच्याही समस्या ऐकल्या जाव्यात आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहावी, अशी अपेक्षा आहे.-अॅड. भारत फुलारे, संस्थापक अध्यक्ष, पत्नी पीडित पुरुष आश्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.