छत्रपती संभाजीनगर

Vat Purnima 2026 : सात जन्मच काय; पण एक क्षणही पत्नी नको! पत्नी पीडितांची आगळीवेगळी 'पिंपळ पौर्णिमा', झाडाला घातल्या 108 उलट्या प्रदक्षिणा

Why 'Pimpal Pournima' Was Observed by Wife Victim Men : वटसावित्री पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पत्नी पीडित पुरुषांनी 'पिंपळ पौर्णिमा' साजरी करत १०८ उलट्या प्रदक्षिणा घातल्या. यावेळी पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी करत वैवाहिक अनुभव मांडले.
Wife Victims Pimpal Pournima protest

Wife Victims Pimpal Pournima protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बजाजनगर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : वटसावित्री पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला येथील पत्नी पीडित पुरुष आश्रमातर्फे आज ‘पिंपळ पौर्णिमा’ हा आगळावेगळा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात (Pimpal Pournima symbolic protest) आला. पिंपळाच्या झाडाला १०८ उलट्या प्रदक्षिणा घालत आम्हाला ‘सात जन्म काय, एक क्षणदेखील ही पत्नी पुन्हा नको’, अशी प्रार्थना यावेळी पत्नी पीडितांनी केली. तसेच, महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोग स्थापन करण्याचीही मागणी केली.

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