पिंपळदरीत दिवसाढवळ्या लांडग्याची दहशत

गोठ्यासमोरून शेळीचे पिल्लू उचलून नेले; पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण
अजिंठा ता . २२ (बातमीदार ) जंगलालगतच्या परिसरात वन्यप्राण्यांचा वावर असला तरी दिवसाढवळ्या गोठ्याच्या दारापर्यंत येऊन लांडग्याने शेळीचे पिल्लू उचलून नेल्याने पिंपळदरी परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे शेतकरी व पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतकरी सुभाष सोनाजी शिरसाट यांच्या शेतातील गट क्रमांक १४ मध्ये मंगळवारी दुपारी दोन ते अडीचच्या सुमारास शेळीची पिल्ले गोठ्यासमोर पाला चारत होती. त्यावेळी दबा धरून बसलेल्या लांडग्याने अचानक एका पिल्लावर झडप घातली. काही क्षणांतच पिल्लाला तोंडात पकडून लांडगा तेथून पसार झाला. हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या नजरेसमोर घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.
रात्रीची भीती आता दिवसाही
आतापर्यंत रात्रीच्या वेळी जनावरांच्या सुरक्षेची चिंता असलेल्या पशुपालकांना आता दिवसाही सावध राहावे लागत आहे. शेळ्या-मेंढ्या तसेच वासरे चारताना विशेष काळजी घ्यावी लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात
लांडग्याचा परिसरात वावर कायम राहिल्यास भविष्यात मोठ्या पशुधनालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पशुपालकांनी व्यक्त केली आहे. वनविभागाने घटनास्थळी पाहणी करून लांडग्याच्या हालचालींचा माग काढावा, परिसरात गस्त वाढवावी आणि पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
दिवसा माणसांची उपस्थिती असतानाही गोठ्याजवळ येऊन लांडग्याने केलेल्या हल्ल्यामुळे वनविभागासमोर पशुधनाच्या सुरक्षेचे आव्हान निर्माण झाले आहे.