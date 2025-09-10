Chhatrapati Sambhajinagar Crime : महिलेने फसवणुकीसाठी केला दुसरा विवाह; लग्न मोडण्यासाठी मागितले ५० लाख

छत्रपती संभाजीनगर - पहिला विवाह झालेला असताना दुसरा विवाह करून कर्नाटक येथील महिलेने शहरातील एका पुरुषाला फसवल्याचा प्रकार समोर आला. लग्न मोडण्यासाठी तब्बल ५० लाख रुपयांची मागणी केली. याप्रकरणी रवी वासुदेव वाधवाणी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बंगळुरू येथील रंजीता पीतांबर छाबरिया (वय-४७), संजय माखिजा (रा. सिकंदराबाद) यांच्यावर जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. ८) गुन्ह्याची नोंद झाली..प्रकरणी रवी वासुदेव वाधवाणी (वय-४९, रा. ऑगस्ट होम, श्रीनगर कॉलनी) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार रवी हे खासगी नोकरी करतात. विवाहासाठी एका वेबसाइटवर त्यांची रंजिता हिच्यासोबत ओळख झाली. यानंतर त्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या. रंजिताने आपण अनाथ असून आपल्याला एक बहीण, भाऊ आणि मामा असा परिवार असल्याचे सांगितले..एप्रिल २०२४ मध्ये तिच्या बहिणीचा मृत्यू झाला. दरम्यान, जून २०२३ मध्ये बंगळुरू, कर्नाटक येथे रवी यांचा रंजीताशी विवाह झाला. त्यांनी लग्नात पंधरा लाखांचे सोन्याचे दागिने घातले. यानंतर रंजिताला रवी यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे येण्यास सांगितले. परंतु, तिने नकार दिला. काही दिवसांनी बंगळुरू येथील एका पोलिस ठाण्यातून रवी यांना फोन आला..पत्नी रंजिताने सासरचे नांदवत नसल्याची तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर रवी संबंधित पोलिस ठाण्यात गेले. कौटुंबिक वाद असल्याने पोलिसांनी समजावून सांगितले. त्यानंतर पुन्हा एप्रिल २०२५ मध्ये रंजिता मामा संजय माखिजा याच्यासोबत घरी आली. त्यांनी रवी यांच्या कुटुंबीयांशी वाद घातला..लग्न मोडण्यासाठी ५० लाख रुपयांची मागणी केली. यानंतर रवी यांनी बंगळुरू येथे रंजिताबाबत चौकशी केली. तेव्हा तिचा पूर्वी विवाह झालेला होता, तिने फसवणुकीसाठी दुसरा विवाह केल्याचे समोर आले. रवी यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.