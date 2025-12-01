Chhatrapati Sambhajinagar Crime : पतीसह भाच्यांनी दारू पाजून केला अत्याचार; पीडितेच्या तक्रारीआधारे गुन्हा नोंद

छत्रपती संभाजीनगर - खडी रोड परिसरातील एका ३० वर्षीय विवाहितेवर तिच्या पतीने दोन भाच्यांसह सामूहिक अत्याचार केला. यापैकी एक भाचा अल्पवयीन आहे. या प्रकरणी पीडितेने नवी मुंबई पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..तेथून चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा वर्ग करण्यात आला. दरम्यान, हे कृत्य करताना संशयितांनी चित्रीकरणही केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. हा प्रकार देवळाई पसिरात ५ जुलै २०२४ ते १५ मे २०२५ या काळात अनेकदा घडला..पीडितेने दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा - ‘तिचे माहेर मुंबई आहे. तिचा पती तिला बळजबरीने दारू पाजत असे. दरम्यान, तिच्या मुलीचा जुलै २०२४ मध्ये वाढदिवस असल्याने पतीचे दोन भाचे घरी आले होते.या दिवशी पतीने पीडितेला दारू पाजून अगोदर संबंध प्रथापित केले. त्यानंतर भाच्यांनीही तिच्यावर आळीपाळीने अत्याचार केले. दरम्यान, याचे चित्रीकरणही केले. त्यानंतर या आधारे तिला ब्लॅकमेल करून शारीरिक संबंधासाठी छळ केला.’ या गुन्ह्याचा तपास समाधान पवार करीत आहेत..तिच्याविरोधात ‘पोक्सो’या प्रकरणात पीडितेविरुद्ध अल्पवयीन भाच्याचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी सप्टेंबरमध्ये ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा नोंद झाला, अशी माहिती चिकलठाणा पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.