छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : पतीसह भाच्यांनी दारू पाजून केला अत्याचार; पीडितेच्या तक्रारीआधारे गुन्हा नोंद

एका ३० वर्षीय विवाहितेवर तिच्या पतीने दोन भाच्यांसह सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना घडली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - खडी रोड परिसरातील एका ३० वर्षीय विवाहितेवर तिच्या पतीने दोन भाच्यांसह सामूहिक अत्याचार केला. यापैकी एक भाचा अल्पवयीन आहे. या प्रकरणी पीडितेने नवी मुंबई पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.

Loading content, please wait...
crime
FIR
drink
Alcohol
wife and husband
Woman
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com