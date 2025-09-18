Daulatabad News: अनैतिक संबंधाचा संशय; महिलेचे पोलिस ठाण्यासमोर विषप्राशन, दौलताबाद येथील घटना

दौलताबाद : अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून पती-पत्नीत वाद झाला. रागाच्या भरात पत्नीने थेट दौलताबाद पोलिस ठाण्यासमोरच विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता. १६) गंगापूर तालुक्यातील जांभळा येथे घडली. तर संशयित प्रेयसीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..गंगापूर तालुक्यातील जांभळा येथील पल्लवी नीलेश गेहलोत (वय २३) हिला पती नीलेशचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता. या कारणावरून त्यांच्यात सतत वाद होत असे. काही दिवसांपूर्वी पल्लवी माहेरी गेली होती. दरम्यान, सासरी परतल्यानंतर तिने पती आणि सासरच्या मंडळींकडून मारहाण झाल्याची तक्रार दौलताबाद पोलिस ठाण्यात दिली होती. .मात्र, पोलिसांनी फक्त नॉन-कॉग्निझेबल (एनसी) दाखल केल्यामुळे पल्लवी नाराज होती. या रागातून पल्लवीने मंगळवारी दौलताबाद पोलिस ठाण्यासमोर विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत तिला घाटी रुग्णालयात दाखल केले. पल्लवी विष प्राशन करत असल्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला आहे..या घटनेनंतर मंगळवारी रात्री उशिरा संशयित प्रेयसीची आई कविताबाई आसाराम थोरात (रा. जांभळा) यांनी पोलिसात तक्रार दिली. तक्रारीत म्हटले, मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता मुलगा प्रवीणसोबत आपण घरासमोर उभा होतो. यावेळी पल्लवी गेहलोत आणि तिच्या नातेवाईकातील पाच जणांनी जातिवाचक शिवीगाळ आणि मारहाण केली..Kolhapur Violence : बाजूलाच सर्किट बेंच, वीज खंडित, प्रचंड गोंधळ, तलवारी, पोती भरून दगडं; अपुरी पोलिस यंत्रणा, कोल्हापुरात दोन गटातील राड्याचा घटनाक्रम असा....या तक्रारीवरून पल्लवी नीलेश गेहलोत, सुगराबाई दगडू केराई, अतुल दगडू केराई, रंजना बाळू केराई, रागिणी अतुल केराई आणि अमोल दगडू केराई (सर्व रा. जांभळा तांडा) या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये दौलताबाद पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू आहे. एकीकडे आत्महत्येचा प्रयत्न व दुसरीकडे जातीय अत्याचाराची तक्रार, यामुळे गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.