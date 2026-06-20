छत्रपती संभाजीनगर

Gas Cylinder Blast : छत्रपती संभाजीनगरात सिलिंडरचा स्फोट, महिलेचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील दोन मजली बिल्डिंगमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाला.
Gas Cylinder Blast

Gas Cylinder Blast

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सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील गारखेला परिसरातील पुंडलिकनगर येथील महारुद्र हनुमान मंदिराजवळ शनिवारी (ता. २०) पहाटे दोन मजली बिल्डिंगमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेत संपूर्ण घर जळून खाक झाले.

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