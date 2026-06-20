Gas Cylinder Blast : छत्रपती संभाजीनगरात सिलिंडरचा स्फोट, महिलेचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील गारखेला परिसरातील पुंडलिकनगर येथील महारुद्र हनुमान मंदिराजवळ शनिवारी (ता. २०) पहाटे दोन मजली बिल्डिंगमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेत संपूर्ण घर जळून खाक झाले..पुंडलिकनगर येथील महारुद्र हनुमान मंदिराजवळ रस्त्यावरच दुमजली इमारत असून, या इमारतीत खाली दुकाने व वरती निवासी घरे आहेत. दुकानाच्या पाठिमागे देखील खोल्या काढून किरायाने देण्यात आल्या आहेत. शनिवारी पहाटे ४.३५ वाजता एका दुकानाला आग लागली. आगीने रौद्ररूप धारण केले. क्षणार्धात पाठिमागे खोलीत ठेवण्यात आलेल्या चार सिलिंडरमधील एका सिलिंडरला गळती लागून स्फोट झाला..गॅस सिलिंडरच्या स्फोटाने पुंडलिकनगर हादरले. अनेकांच्या घरांना हादरे बसले. पाठिमागच्या खोलीत राहणा-या सुनंदा राजेंद्र मोरे (वय-४५) या महिलेचा जागेवरच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन पथकाने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. तसेच परिसरातील नागरिकांनी धाव घेऊन तातडीने घरातील ९ व्यक्तींना सुखरूप बाहेर काढले..यावेळी मुख्य अग्निशमन अधिकारी अशोक एन. खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उप अग्निशमन उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी विनायक कदम, संजय कुलकर्णी, छत्रपती केकान, संदीप चव्हाण,अग्निशामक जवान अशोक वेलदोडे, बाबासाहेब ताठे,अक्षय नागरे, सचिन शिंदे, मतीन शेख, विलास झरे, माधव गाडे,वाहन चालक चंदनशिव,गव्हाड, नंदू घुगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.