Chh. Sambhajinagar: ‘मेरा बेटा जेल से बाहर आने के बाद जान से खत्म करूंगा’; महिला वकिलाला आरोपीच्या वडिलाची धमकी

Chh. Sambhajinagar Crime: खंडपीठातील वकील चेंबरमध्ये आरोपीच्या वडिलाने महिला वकिलावर शाब्दिक आणि शारीरिक धमकी दिली. पोलिसांनी भुरसिंह राजपुरोहित यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘मेरा बेटा जेल से बाहर आने के बाद जान से खत्म करूंगा’, हम कौन है तुमको नही पता, हम महाराष्ट्र में आकर सोना लूट सकते है, तो तुम्हारे जान का क्या, असे म्हणत एका आरोपीच्या वडिलाने महिला वकिलाच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केली.

