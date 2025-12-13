Chh. Sambhajinagar: ‘मेरा बेटा जेल से बाहर आने के बाद जान से खत्म करूंगा’; महिला वकिलाला आरोपीच्या वडिलाची धमकी

छत्रपती संभाजीनगर : ‘मेरा बेटा जेल से बाहर आने के बाद जान से खत्म करूंगा’, हम कौन है तुमको नही पता, हम महाराष्ट्र में आकर सोना लूट सकते है, तो तुम्हारे जान का क्या, असे म्हणत एका आरोपीच्या वडिलाने महिला वकिलाच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केली..ही घटना ११ डिसेंबरच्या दुपारी खंडपीठातील वकील चेंबरमध्ये घडली. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून भुरसिंह राजपुरोहित असे धमकी देणाऱ्याचे नाव आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..ॲड. सुवर्णा मिलिंद झावरे (४५, रा. ऋतुजा अपार्टमेंट, एन-२, सिडको) या फिर्यादी आहेत. त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करतात. भुरसिंह याचा मुलगा सुरेशकुमार भुरसिंह राजपुरोहित याच्याविरोधात शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला होता. सुरेशकुमारच्या जामीन अर्जाची केस भुरसिंह याने फिर्यादीकडे ११ नोव्हेंबर रोजी दिली होती. त्यासंदर्भातील निकाल कोर्टाने दिला होता..११ डिसेंबर रोजी त्या खंडपीठ परिसरातील वकिलांच्या चेंबर्समध्ये असताना आरोपी भुरसिंह हा तिथे आला आणि ‘तुम्ही माझ्या मुलाची जामीन ऑर्डर द्या, असे म्हटला. त्यावर फिर्यादी झावरे यांनी ऑर्डर अद्याप ऑनलाइन अपलोड झाली नाही, ती झाल्यानंतर तुम्हाला प्रत देईल, तुम्ही मला केससंदर्भात राहिलेली ४५ हजार रुपये जमा करा, असे म्हणाल्या. .Nagpur Crime : मुलीच्या अफेअरचा संशय, ती पळत बाहेर आली अन्...; नागपुरातील घटनेचा थरारक शेवट.त्यावर भुरसिंह याने तुम्ही मला मुद्दामहून ऑर्डरची प्रत देत नाही, असे म्हणाला. त्यावर फिर्यादी समजून सांगत असताना भुरसिंह याने ॲड. सुवर्णा यांना शिवीगाळ करत ‘मेरा बेटा जेल से बाहर आने के बाद जान से खत्म करूंगा’, अशी धमकी दिली. फिर्यादी समजावून सांगत असतानाही त्याने तुला इथेच गाडून टाकीन, असे धमकावल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास हवालदार राठोड करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.