Chhatrapati Sambhajinagar: सिल्लोड पोलिस ठाण्यात गोंधळ, तक्रारदार महिलांनी ठाणे अंमलदारावर जीवघेणा हल्ला, गळा दाबून बेदम मारहाण

Crime News: सिल्लोड पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी आलेल्या तिघांनी महिला ठाणे अंमलदारावर गळा दाबून व मारहाण केली. या घटनेत महिला कर्मचाऱ्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले असून तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सिल्लोड : शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास आलेल्या तक्रारदार महिलेसह नातेवाइकांनी कर्तव्यावर असलेल्या ठाणे अंमलदार महिला कर्मचाऱ्यास गळा दाबून बेदम मारहाण केली. ही घटना बुधवारी (ता. २०) सायंकाळी सहाला घडली. याप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला.

