Chhatrapati Sambhajinagar: महिलांसाठी शहरात ई-टॉयलेट; स्थायी सभापतींच्या पुढाकारातून दोन ठिकाणी सुरवात

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील मुख्य बाजारपेठा आणि गजबजलेल्या ठिकाणी महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित प्रसाधनगृहांची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांच्या पुढाकारातून शहरात 'ई-टॉयलेट' पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यात येणार आहे..आयुक्त अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. १७) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या गुलमंडी आणि उस्मानपुरा या दोन ठिकाणी सुरवातीला ई-टॉयलेट बसवले जाणार आहेत..या प्रयोगाच्या यशानंतर शहरातील इतरही गर्दीच्या ठिकाणी अशी सुविधा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जाईल..महिलांना शहरात फिरताना सुरक्षित आणि सुलभ सुविधा देणे ही आमची जबाबदारी असून, ई-टॉयलेटमुळे स्वच्छतेचा दर्जा सुधारेल, असा विश्वास सभापती मकरिये यांनी यावेळी व्यक्त केला..या बैठकीला जालिंदर शेंडगे, संजय कोंबडे, शंकर म्हात्रे, किशोर मानकापे आणि सागर नीलकंठ यांची उपस्थिती होती.