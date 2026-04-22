Chhatrapati Sambhajinagar: सांगा, आम्ही जायचं कुठं?; खुद्द नगरसेविकांचा १० वर्षांनंंतरही महापालिकेत तोच सवाल

छत्रपती संभाजीनगर: 'शहरातील महिला स्वच्छतागृहाच्या विषयावर पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय नगरसेविकांनी आवाज उठविला. वर्षानुवर्षे महिला स्वच्छतागृहाच्या घोषणा होत असताना प्रत्यक्षात आजही 'आम्ही जायचे कुठे', असा प्रश्न महिलांना पडलेला असतो. दहा वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष अद्याप संपलेला नाही', अशा शब्दांत नगरसेविकांनी संताप व्यक्त केला. .त्यावर महापौर समीर राजूरकर यांनी शहरातील पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृह खुले करा, सात हजार स्केअर फुटांपेक्षा मोठ्या आस्थापनांनी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करा, आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद करा, असे आदेश दिले..हा विषय ॲड. माधुरी अदवंत यांनी उपस्थितीत केला होता. त्यांनी शहरात महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे नसल्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने महिला स्वच्छतागृहासाठी जागा अंतिम केलेल्या होत्या..पण, अद्याप त्यातील स्वच्छतागृहांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत, असे अदवंत यांचे म्हणणे होते. त्याला जोडूनच त्यांनी महिला नगरसेविकांविषयी सभागृहात दुजाभाव नको, असे सुनावले. अदवंत यांच्यानंतर कीर्ती शिंदे, शिल्पराणी वाडकर आणि दया गायकवाड यांनीही शहरात फक्त कागदावर ७२ स्वच्छतागृहे दाखवली जातात, प्रत्यक्षात मात्र महिलांची कुचंबणा होते, असा मुद्दा उपस्थित केला..प्रत्येक नगरसेविकेने आपापल्या भागातील स्वच्छतागृहाची कशी दुरवस्था झालेली आहे, याची उदाहरणे दिली. सदिया खान यांनी चिकलठाण्यातील दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला. अनिता घोडेले, कमल नरोटे, सुरेखा सानप, अर्चना नीळकंठ, तरूनम अखिल, राजगौरव वानखेडे, किशोर नागरे, प्रमोद राठोड, काकासाहेब काकडे, अजहर पठाण, सचिन खैरे, ओसामा सय्यद, मनोज गांगवे यांनीही सहभाग घेतला..नवीन स्वच्छतागृहांसाठी जागा निश्चित करामहापौर समीर राजूरकर यांनी विषयाला गंभीर्याने घेत प्रशासनाला आदेश दिले. शासन महिला स्वच्छतागृहासंदर्भात गंभीर असून, या आदेशाचे पालन होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार ७०० स्क्वेअर फुटांपेक्षा मोठ्या आस्थापना, हॉटेल्स आणि पेट्रोल पंपांवर महिला स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक आहे. स्वच्छतागृह नसल्यास तत्काळ कारवाई करा. महापालिकेच्या ७२ स्वच्छतागृहांचे तातडीने स्वच्छता ऑडिट करून अहवाल सादर करा. नवीन स्वच्छतागृहांच्या जागा निश्चित करून त्यासाठी एनओसी मिळवा, अशा सूचनाही केल्या.