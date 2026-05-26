Yavatmal Diesel Supply : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ट्रॅक्टरच्या टाकीसह 40 लिटरच्या कॅनमध्ये मिळणार डिझेल; जिल्हाधिकाऱ्यांचे पेट्रोल पंपांना थेट आदेश

यवतमाळ : शेतकर्यांना डिझेलची आवश्यकता लक्षात घेता शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टरच्या इंधन टाकीसह 40 लिटरच्या कॅनमध्ये डिझेल वितरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी (Yavatmal farmers diesel supply order) मंगळवारी (ता. 26) पेट्रोल पंप चालक व मालकांना दिले..जिल्ह्यात भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑईल या तीनही कंपन्यांचा पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून त्याचा नियमित व सुरळीत पुरवठा आहे. शेतीच्या कामकाजासाठी डिझेलची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीचा विचार करता पेट्रोल-डिझेल विक्रीबाबत उपाययोजना करणे आवश्यक होते..या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालक व मालकांनी शेतकर्यांच्या वाहनामध्ये पेट्रोल, डिझेल हे केवळ इंधनाच्या टाकीतच (tractor diesel can) वितरित करावे, तसेच शेतकर्यांनी स्वतःचे वाहन पूर्णपणे भरुन वाहनासोबत (ट्रॅक्टर) त्यांचे वाहनाचे आरसी बुक सादर केल्यास त्याची पडताळणी करून त्यांना सोबतच 40 लिटरची एक कॅन डिझेलचा पुरवठा पेट्रोल पंपधारकांनी करावा..कोणत्याही परिस्थितीत शेतीचे वाहन हजर नसताना पेट्रोल, डिझेल कॅन, बाटली, डबा किंवा इतर कोणत्याही भांड्यात विक्री किंवा पुरवठा करण्यात येऊ नये असे आदेशही जिल्हाधिकारी मीना यांनी दिले. रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना प्राधान्याने इंधन पुरवठा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी दिले..सीसीटीव्ही कार्यरत ठेवारात्रीच्या वेळी कॅनमध्ये डिझेल, पेट्रोलची विक्री होत असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. पेट्रोल पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवावी, तसेच सीसीटीव्ही रिपोर्ट 40 दिवसापर्यंत जतन करुन तपासणीवेळी उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश आहे. याशिवाय, पेट्रोल व डिझेल यांची साठेबाजी होणार नाही, अतिरिक्त दराने पेट्रोल, डिझेलची विक्री होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. तहसीलदारांनी पथक गठीत करुन पेट्रोल पंपांची तपासणी करून आठवड्याला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.