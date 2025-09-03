छत्रपती संभाजीनगर

Yeldari Dam : येलदरी धरणातून विसर्ग वाढला, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Purna Project : येलदरी धरणातून १५,६६० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
Yeldari Dam
Yeldari DamSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर : येलदरी (ता. जिंतूर) येथील पूर्णा प्रकल्पाचे (येलदरी) मंगळवारी (ता.२) दुपारी आणखी दोन दरवाजे उघडण्यात आले. आता वीजनिर्मितीसह १५६६० क्युसेकने नदीपात्रात पाम्याचा विसर्ग करण्यात आला.

Loading content, please wait...
water
Jayakwadi Dam water release
Godavari River flood alert
Flood warning for riverside villages

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com