FDA Raid: 'येस फाइन बेकरी'चा परवाना तत्काळ निलंबित, एक्पायरी डेट ते लेबलिंगचाही घोटाळा; कामगार तंबाखू खातात

छत्रपती संभाजीनगर: अन्न व औषध प्रशासनाने येस फाइन बेकरीवर टाकलेल्या छाप्यात आरोग्याशी थेट खेळ करणारी गंभीर अनियमितता उघडकीस आली. अत्यंत अस्वच्छ उत्पादन परिसर, धूळ-कोळिष्टकांमध्ये तयार होणारे ब्रेड, कामगारांकडून उत्पादन विभागात तंबाखूचे सेवन, दुसऱ्या कंपनीच्या नावाने उत्पादनाची विक्री, तसेच अन्नसुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बेकरीचा अन्न सुरक्षा परवाना तत्काळ निलंबित केला..अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने इंदिरानगर, जुना बायजीपुरा येथील येस फाइन बेकरीची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान रोस्टेड ब्रेड उत्पादन विभाग अत्यंत अस्वच्छ अवस्थेत असल्याचे आढळले. याशिवाय बेकरीत फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टिम (एफएसएमएस) अस्तित्वात नसल्याचे, कीटकप्रतिबंधक जाळ्या, पीव्हीसी स्ट्रिप पडदे, नियमित पेस्ट कंट्रोल, स्वच्छतेचे अभिलेख, पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, खरेदी-विक्रीची नोंद तसेच कायद्यानुसार आवश्यक तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नसल्याचेही तपासणीत स्पष्ट झाले. ही कारवाई सहआयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त दयानंद पाटील, अन्न सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे यांनी केली..Live Updates Marathi : गोदावरीची पाणीपातळी घटली, तरीही पूरस्थिती कायम.कामगारांकडून तंबाखूचे सेवन : तपासणीत उत्पादनानंतर उरणारे ब्रेडचेवेस्टेज त्याच परिसरात साठवून ठेवले जात असल्याने 'क्रॉस कंटॅमिनेशन 'चा गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. पॅकिंग विभागही अस्वच्छ होता. विशेष म्हणजे उत्पादन विभागात काही कामगार तंबाखूचे सेवन करत असल्याचे पथकाने प्रत्यक्ष पाहिले..Mumbai-Ahmedabad: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १५ तास भीषण कोंडी! प्रवाशांचे अन्न-पाण्याविना हाल; २० किमीपर्यंत वाहनरांगा.एक्स्पायरी डेट गायब : एफडीएच्या तपासात आणखी धक्कादायकप्रकार समोर आला. 'बिग बाइट २०-२० रोस्टेड ब्रेड' या उत्पादनावर उत्पादक म्हणून दुसऱ्या कंपनीचे नाव व पत्ता छापून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे आढळले. तसेच उत्पादनावरील लेबलवर बॅच क्रमांक, एक्सपायरी डेट नमूद नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.