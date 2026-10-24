योग आणि संगीताच्या सुरावटीतून थेटेगव्हाण आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास; ९० दिवसांच्या विशेष शिबिराचा दणक्यात शुभारंभ

आश्रम शाळेत योग व संगीत शिबिराला सुरवात
किल्ले धारूर, ता. २४ (बातमीदार) ः शालेय विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आरोग्य तंदुरुस्त राहावे, अभ्यासात मनाची एकाग्रता वाढावी आणि भारतीय शास्त्रीय संगीताची गोडी निर्माण होऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या स्तुत्य उद्देशाने थेटेगव्हाण (ता. धारूर, जि. बीड) येथील शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळेत तब्बल ९० दिवसांच्या भव्य योग व संगीत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या विशेष निवासी शिबिराचा नुकताच अत्यंत उत्साहात व दणक्यात शुभारंभ करण्यात आला.
आजच्या डिजिटल आणि धावपळीच्या युगात शालेय विद्यार्थ्यांचे मोबाइलचे व्यसन सोडवून त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य जपणे ही काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज बनली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शरीराला योगासनांची आणि मनाला संगीताची जोड दिल्यास त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकते, या उदात्त हेतूने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प, बीड येथील योगेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आणि पैठण (सालवडगाव) येथील ईश्वर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिकारी श्रीमती चेतना मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभिनव उपक्रम राबविला जात आहे.
शिबिराचे दिमाखदार उद्घाटन आदिवासी निरीक्षक कायंदे, सोनवणे, योग शिबिराचे प्रमुख लालाजी जाधव, संगीत शिबिराचे प्रमुख ठोंबरे आणि शाळेचे मुख्याध्यापक सखाराम वनवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना निरीक्षक कायंदे म्हणाले की, नियमित योगासनांमुळे विद्यार्थ्यांचे शरीर निरोगी, बळकट आणि लवचिक बनते, तर संगीताच्या साधनेने मनाला असीम शांतता आणि आंतरिक आनंद मिळतो. योग आणि संगीताचा हा सुवर्णसंगम विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण, सुसंस्कृत आणि उच्च दर्जाचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी अत्यंत मोलाचा ठरेल.
सलग ९० दिवस चालणाऱ्या या शिबिरामुळे आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये एक विलक्षण उत्साह आणि सकारात्मक ऊर्जा पाहायला मिळत आहे. या उद्घाटनपर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भारत बडे यांनी अत्यंत ओघवत्या शैलीत केले, तर उपस्थितांचे आभार संभाजी मुसळे यांनी मानले. याप्रसंगी शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शेकडो विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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फोटो कॅप्शन
किल्ले धारूर :एथेटेगव्हाण येथील शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळेत ९० दिवसांच्या योग व संगीत शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना मान्यवर, शिक्षक आणि उपस्थित विद्यार्थी.