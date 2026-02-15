Emotional Mother Story: आईला म्हणाला परत येतो...आलाच नाही; भरती प्रक्रियेदरम्यान तरुणाचा मृत्यू, पोलिस मैदानही हेलावले!

-नितीन चव्हाणबीड: ‘माझा वाघ खूप धडपड्या होता. रोज पहाटे पाचला उठून धावायला जायचा. आई, यावेळी नक्की पोलिस होऊनच येईन, तू काळजी नको करू, असं हसत म्हणायचा... पण माझा वाघ मला सोडून गेला’! हे शब्द आहेत जयश्री वाव्हळे या माउलीचे. आपला २६ वर्षीय मुलगा दीपकने पोलिस वर्दीत परत यावे, हे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या या कुटुंबावर नियतीने घाला घातला आहे. परळी तालुक्यातील मांडखेल गावचा दीपक भास्कर वाव्हळे पोलिस भरती प्रक्रियेतील मैदानी चाचणी पूर्ण केल्यानंतर मृत्युमुखी पडला आणि एका कष्टकरी कुटुंबाचा आधार कायमचा हिरावला गेला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जिल्हा पोलिस दलातील १७४ रिक्त पदांसाठी ११ फेब्रुवारीपासून भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दीपकही मोठ्या आशेने या प्रक्रियेत सहभागी झाला होता. बुधवारी दुपारी १२:३० च्या सुमारास त्याने १६०० मीटर धावण्याची चाचणी अत्यंत जिद्दीने पूर्ण केली. मात्र, फिनिशिंग लाइन पार करताच त्याला चक्कर आली आणि तो जमिनीवर कोसळला. .उपस्थित मेडिकल टीमने तातडीने प्राथमिक उपचार करून त्याला आयव्ही लावले. मात्र, त्याची नाडी अत्यंत कमी लागत असल्याने त्याला रुग्णवाहिकेतून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. दुर्दैवाने, डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..कुटुंबाचा कर्ता हरपलादीपकचे वडील भास्कर वाव्हळे ट्रॅक्टर चालक आहेत, तर आई जयश्री आणि लहान भाऊ अक्षय मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. भूमिहीन असलेल्या या कुटुंबासाठी दीपक हा आशेचा किरण होता. भाऊ अनेक वर्षांपासून तयारी करत होता, त्याचं एकच स्वप्न होतं, पोलिस व्हायचं. बुधवारी पोलिसांचा फोन आला की तो पडला आहे, आम्ही दवाखान्यात गेलो पण तोपर्यंत सर्व संपलं होतं, असे सांगताना अक्षयचा आवाज दाटून आला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...ग्रामीण स्वप्नांचे वास्तवदीपकचा मृत्यू ही केवळ एक दुर्घटना नसून ग्रामीण भागातील तरुणांच्या संघर्षाचे जळजळीत वास्तव आहे. तुटपुंजी साधनसामग्री आणि गरिबीवर मात करण्यासाठी शेकडो तरुण पोलिस भरतीला आपले सर्वस्व मानतात. पहाटेचा सराव, दिवसभराचा अभ्यास आणि डोळ्यांत सरकारी नोकरीचे स्वप्न घेऊन दीपक मैदानात उतरला होता. धावण्याची शर्यत त्याने जिंकली, पण मृत्यूसमोर त्याची झुंज अपयशी ठरली. त्याचा फोटो आणि आईचा हृदय पिळवटून टाकणारा हंबरडा उरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.