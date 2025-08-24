छत्रपती संभाजीनगर

Electric Shock: वीजपंप बंद करताना अचानक शॉक; युवकाचा जागीच मृत्यू

Farm Accident: नाचनवेलमध्ये पोळा सणाच्या दिवशी संदीप चतरसिंग राजपूत याला विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. यापूर्वी त्याचे वडील आत्महत्या करून मृत्यूला गेला होते; संदीपच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मोठा धक्का बसला.
Electric Shock
Electric Shocksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाचनवेल : येथील संदीप चतरसिंग राजपूत (वय २३) या युवकाचा पोळा सणाच्या दिवशी विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
aurangabad
fatal accident news
Electric shock death
Family tragedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com