Gas Leak: गॅस गळतीनंतर आगीत तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू; जवाहर कॉलनी परिसरातील न्यू शांतिनिकेतन कॉलनीत घटना

छत्रपती संभाजीनगर : जवाहर कॉलनी परिसरातील न्यू शांतिनिकेतन कॉलनीत गॅस गळतीमुळे लागलेल्या आगीत तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. २०) सायंकाळी सहाला उघडकीस आली. ओम संजय राठोड (२१, रा. बंबाटनगर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. .बीड बायपास परिसरातील बंबाटनगर येथील ओम बुधवारी दुपारी महाविद्यालयातून शांतिनिकेतन कॉलनीतील काकाच्या घरी आला होता. त्याची काकू मुलाला शाळेतून आणण्यासाठी सायंकाळी घराबाहेर पडली होती. .घरी परतल्यानंतर काकूला दरवाजा आतून लावलेला दिसला. तसेच घरात आग लागलेली होती. दरम्यान, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा त्यांना गॅस सिलिंडरच्या नोजलमध्ये कात्री टाकल्याचे दिसले. त्यांनी गळती बंद करून आगीवरही नियंत्रण मिळवले. शिवाय जळालेल्या अवस्थेतील जखमी ओमला घाटीमध्ये हलविले, मात्र तेथे डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’ धरणातून आज सकाळी ९,४३२ क्युसेक विसर्ग; गोदावरी खोऱ्यातील गावांना सतर्कतेचा इशारा.ओम करत होता सीएची तयारीओम राठोड अभ्यासात हुशार होता. त्याला दहावीत ९४ टक्के तर बारावीत ९६ टक्के गुण मिळाले होते. यानंतर त्याने शहरातील एका महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. सध्या वाणिज्य शाखेच्या तिसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत होता. तसेच सीए होण्यासाठी घरीच तयारी करत होता..घटनेआधी वडिलांना केला फोनदोन वर्षांपूर्वी न्यू शांतिनिकेतन कॉलनीतून बंबाटनगरमध्ये ओम राहायला गेला होता. बुधवारी तो न्यू शांतिनिकेतन कॉलनीत काकाकडे आला. घटनेच्या तासभरापूर्वी त्याने वडिलांना फोनही केला. आई देवदर्शनासाठी त्र्यंबकेश्वर येथे गेलेली असल्याने रात्री खिचडी बनवतो, असे तो वडिलांना म्हणाला होता..गळती बंद केल्याने अनर्थ टळलाघटनास्थळी अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी सिलिंडर बाहेर काढून गळती बंद केल्याने स्फोट टळला. स्फोट झाला असता तर मोठा अनर्थ झाला असता, असे अग्निशमन दलाचे ड्युटी इनचार्ज चेतन तरोळे यांनी सांगितले. यावेळी जवान अशोक वेलदोडे, राजू ताठे, अमीर शेख, योगेश दुधे, वाहनचालक किशोर कोळी यांनी आग आटोक्यात आणली..Bike Accident: आईला घेण्यासाठी आलेल्या दोघांवर काळाचा घाला; खुलताबाद रस्त्यावर अज्ञात वाहनाची दुचाकीच्या धडक, दोन्ही मित्र ठार .तरुणाने गॅस गळती करून आत्महत्या केल्याची शक्यता आहे. मृत्यूपूर्वी एका बेडरूममध्ये साडीच्या साहाय्याने आत्महत्या करण्याचाही त्याने प्रयत्न केला असावा.-सचिन कुंभार, पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.