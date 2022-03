औरंगाबादमध्ये सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा, दोन गटांमध्ये हाणामारी

औरंगाबाद : औरंगाबादमध्ये (Aurangabad) आज मंगळवारी (ता.२९) युवा सेनेचा निश्चय मेळावा पार पडला. मेळाव्यानंतर शिवसेनेचा अंतर्गत वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. पक्षाचे दोन गट समोरासमोर आल्याने मारामारीची घटना घडली. अनेक कार्यकर्ते एकमेकांच्या विरोधात भिडले. त्यामुळे वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले. काही वेळेनंतर हा वाद मिटला. प्रारंभी दोन गट समोरासमोर आले. त्यानंतर गोंधळ सुरु झाला. दोन्ही गट भिडले आणि हाणामारी झाली. युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई (Varun Sardesai) निघून गेल्यानंतर हा राडा घडला. (Yuva Sena Officer Bearers Two Groups Beaten Each Other In Aurangabad)

या घटनेबाबत त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वीही सरदेसाईंच्या कार्यक्रमात राडा झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. सदरील पदाधिकारी युवा सेनेचे नव्हते. मुख्य पदाधिकारी शांत होते. मारामारीची घटना घडली आहे, अशी पुष्टी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्याने प्रसारमाध्यमाशी बोलताना दिली.

वरिष्ठ नेते कारवाई करतील. दुसऱ्या व्यक्तीने येऊन गोंधळ घातला का ? वाद कशामुळे झाला? याचा शोध घेतला जाईल, असे या नेत्याने सांगितले.