Latur News: औसा-लामजना मार्गावर ४०.४७ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; तेलंगणातील दोघांना अटक

औसा : स्थानिक गुन्हे शाखा, लातूर व औसा पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत औसा-लमजना मार्गावरील हॉटेल पिनकोड परिसरात प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांचा मोठा साठा जप्त केला. या कारवाईत ४० लाख ४७ हजार ६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून तेलंगणातील दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे शनिवारी (ता. २५) पहाटे सुमारे ४.१० वाजता औसा-लमजना रस्त्यावरील हॉटेल पिनकोड परिसरात सापळा रचण्यात आला. यावेळी तपकिरी रंगाचा आयशर टेम्पो (क्र. टी एस १२ यु इ ४१९०) अडवून त्याची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान टेम्पोमध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेले गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. हे साहित्य महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणले जात असल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली..या कारवाईत ३५ पोत्यांमध्ये ३,४९९ पाकिटे एस.एम. ५०० जी. २०२६ सुगंधी तंबाखू (किंमत १७.४९ लाख), दोन पोत्यांतील १९९ पाकिटे एस.एम. सुगंधी तंबाखू (९९,५००), पाच पोत्यांतील २३९ डबे बाबा बल्क तंबाखू (४.१५लाख), पाच पोत्यांतील ३,००० पाकिटे बाबा बल्क तंबाखू (५.५५ लाख), दोन बॉक्समधील ४०० काचेच्या डब्यांतील राजरत्न किवाम (७७.२००) असा प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. तसेच ११.५० लाख किमतीचा आयशर टेम्पोही जप्त करण्यात आला. जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत ४०लाख ४७ हजार ६० रुपये इतकी आहे..या प्रकरणी मोहम्मद शेरू मोहम्मद सलीम (वय २९, रा. आद्वारी, जि. रंगारेड्डी, तेलंगणा) व रहीम इस्माईल शेख (वय २६, रा. किशनबाग, हैदराबाद, तेलंगणा) यांना अटक करण्यात आली आहे..स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस कर्मचारी प्रल्हाददास शामराव राठोड यांच्या फिर्यादीवरून औसा पोलिस ठाण्यात संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक आर. के. डमाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, हा प्रतिबंधित माल नेमका कुठून आणण्यात आला होता व तो कोणाकडे पोहोचविण्यात येणार होता, याचाही तपास पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.