मराठवाडा

Latur News: औसा-लामजना मार्गावर ४०.४७ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; तेलंगणातील दोघांना अटक

स्थानिक गुन्हे शाखा, लातूर आणि औसा पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत औसा-लामजना मार्गावरील हॉटेल पिनकोड परिसरातून ४०.४७ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी तेलंगणातील दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
Latur police seize banned gutkha worth ₹40.47 lakh on Ausa Lamjana road and arrest two Telangana men

Latur police seize banned gutkha worth ₹40.47 lakh on Ausa Lamjana road and arrest two Telangana men

Sakal

जलील पठाण
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औसा : स्थानिक गुन्हे शाखा, लातूर व औसा पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत औसा-लमजना मार्गावरील हॉटेल पिनकोड परिसरात प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांचा मोठा साठा जप्त केला. या कारवाईत ४० लाख ४७ हजार ६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून तेलंगणातील दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.

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