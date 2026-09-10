Paithani Barcode: अस्सल पैठणीला आता बारकोड अन् अधिकृत लोगो! बनावट साड्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

पैठण: पैठणी साडीच्या नावाखाली बाजारात विकल्या जाणाऱ्या बनावट आणि पॉवरलूमवरील साड्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता प्रत्येक अस्सल पैठणीला बारकोड आणि अधिकृत लोगो देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पैठण येथील पैठणी विणकरांनी स्वागत केले असून, बारकोडच्या माध्यमातून साडीच्या अस्सलतेसोबतच तिच्या निर्मितीचा संपूर्ण मागोवाही उपलब्ध करून देण्याची मागणी विणकरांकडून होत आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पैठणी हे महाराष्ट्राच्या वस्त्रपरंपरेतील महावस्त्र असून, तिचे मूळ पैठणशी जोडलेले आहे. हातमागावर तयार होणाऱ्या अस्सल पैठणीला तिच्या नक्षीकामाची गुंतागुंत, धाग्यांचा दर्जा आणि विणकामाच्या पद्धतीनुसार एक महिना ते वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे अस्सल पैठणीची किंमतही तुलनेने अधिक असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पैठणीची मागणी वाढल्याने बाजारात पॉवरलूमवर तयार केलेल्या तसेच कृत्रिम धाग्यांपासून बनविलेल्या साड्यांना ‘पैठणी’ म्हणून विकण्याचे प्रमाण वाढले आहे..यामुळे पारंपरिक हातमागावर पैठणी साकारणाऱ्या विणकरांना आर्थिक फटका बसत असून, ग्राहकांचीही अस्सल पैठणी खरेदी करताना दिशाभूल होत आहे . या पार्श्वभूमीवर बारकोड आणि अधिकृत लोगोची व्यवस्था महत्त्वाची मानली जात आहे..पैठणी बारकोडमध्ये निर्मितीची माहिती असावी .बारकोड हा केवळ साडी अस्सल असल्याचा पुरावा न राहता ‘पैठणीचा डिजिटल ओळखपत्र’ ठरावा. बारकोड स्कॅन केल्यानंतर साडीमध्ये वापरलेला रेशीम धागा, जर, साडी तयार झाल्याचे ठिकाण, विणकराचे नाव, विणकामास लागलेला कालावधी माहिती ग्राहकांना उपलब्ध व्हावी.-- कविता ढवळे, पैठणी विणकर..केवळ बारकोड किंवा लोगो लावल्याने बनावट पैठणीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही. त्यासाठी बाजारातील तपासणी, उत्पादकांची नोंदणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई यांचीही प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.--- शशीकला भोसले, जेष्ठ महिला पैठणी विणकर, पैठण..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...“अस्सल पैठणी ओळखण्यासाठी बारकोड आणि अधिकृत लोगो सुरू करण्याचा निर्णय सकारात्मक आहे. पैठणीच्या नावाखाली बाजारात काहीही विकले जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. पैठणी विणकराला योग्य सन्मान व प्रतिष्ठा मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.मदनलाल ढालकरी , जेष्ठ पैठणी विणकर, पैठण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.