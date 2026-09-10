मराठवाडा

Paithani Barcode: अस्सल पैठणीला आता बारकोड अन् अधिकृत लोगो! बनावट साड्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

Authentic Paithani Sarees to Get Barcode and Official Logo: अस्सल पैठणीला बारकोड व अधिकृत लोगो देऊन बनावट साड्यांना आळा; विणकरांचा डिजिटल ओळखपत्राची मागणी, ग्राहकांना निर्मितीचा संपूर्ण मागोवा मिळणार
Authentic Paithani Sarees Will Have Digital Identity With Barcode and Official Logo Under New Government Decision

Authentic Paithani Sarees Will Have Digital Identity With Barcode and Official Logo Under New Government Decision

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण: पैठणी साडीच्या नावाखाली बाजारात विकल्या जाणाऱ्या बनावट आणि पॉवरलूमवरील साड्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता प्रत्येक अस्सल पैठणीला बारकोड आणि अधिकृत लोगो देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पैठण येथील पैठणी विणकरांनी स्वागत केले असून, बारकोडच्या माध्यमातून साडीच्या अस्सलतेसोबतच तिच्या निर्मितीचा संपूर्ण मागोवाही उपलब्ध करून देण्याची मागणी विणकरांकडून होत आहे.

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