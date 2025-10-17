मराठवाडा

Hingoli News: हिंगोलीत धक्कादायक प्रकार! आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षक निलंबित, अधीक्षकाला अटक

Crime News: विद्यार्थिनी विनयभंग प्रकरणात शाळेत खळबळ – तीन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पोलिसांचा तपास सुर.येडशी तांडा येथे भोजाजी नाईक प्राथमिक आश्रमशाळेच्या वसतिगृहामध्ये तीन दिवसांपूर्वी अनुचित प्रकार घडला
हिंगोली, ता. १६ :येडशी तांडा येथे भोजाजी नाईक प्राथमिक आश्रमशाळेच्या वसतिगृहामध्ये तीन दिवसांपूर्वी अनुचित प्रकार घडला. त्या प्रकरणात वसतिगृहाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपावरून मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले.

