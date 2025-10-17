Hingoli News: हिंगोलीत धक्कादायक प्रकार! आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षक निलंबित, अधीक्षकाला अटक

हिंगोली, ता. १६ :येडशी तांडा येथे भोजाजी नाईक प्राथमिक आश्रमशाळेच्या वसतिगृहामध्ये तीन दिवसांपूर्वी अनुचित प्रकार घडला. त्या प्रकरणात वसतिगृहाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपावरून मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले..त्यांच्या निलंबनाचे आदेश बुधवारी (ता. १५) रात्री उशिरा काढण्यात आले. याप्रकरणी आखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्यात एका शिक्षकासह वसतिगृहाच्या अधीक्षकावर गुन्हाही दाखल झालेला आहे.या प्रकरणात पीडित मुलीचे पालक व ग्रामस्थांकडून संस्था प्रशासनावर रोष व्यक्त होत आहे..Jalna Crime : दहा लाखांची लाच घेताना जालना मनपा आयुक्त जाळ्यात; ACB ची धडक कारवाई, कंत्राटदारांकडे केली होती पैशांची मागणी.पालकांचा वाढता रोष लक्षात घेता संस्था प्रशासनाने मुख्याध्यापकासह एक शिक्षक व अधीक्षकावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वसतिगृहाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरून आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक गुठ्ठे तसेच शिक्षक महालिंग पटवे, अधीक्षक मोहन जाधव यांना निलंबित करण्यात आले आहे..Bhoom Crime : चिंचपूरमध्ये गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात, डॉक्टर अटकेत; भूम तालुक्यातील धक्कादायक घटना.त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढून ही माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, हिंगोली यांना कळविली आहे. एकाच वेळी तिघांवर कारवाई झाल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. गुरुवारी (ता. १६) सहायक आयुक्त यादव गायकवाड यांच्या पथकाने येडशी तांडा शाळेला भेट देऊन पाहणी केली आहे. याबाबत लवकरच पुढील निर्णय घेणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले..दुसऱ्या आरोपीचा शोध सुरूयेडशी तांडा वसतिगृहातील छेडछाड प्रकरणात फरार असलेल्या महालिंग पटवे व अधीक्षक मोहन जाधव यांचा शोध सुरू असतानाच पथकाने बुधवारी (ता. १५) रात्री मोहन जाधव यास अटक केली. तर महालिंग पटवे याचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.