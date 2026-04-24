Police Recruitment : जिद्द व आत्मविश्वासाच्या बळावर रिक्षा चालकाची मुलगी पायल बनली पोलीस

पाचोड - आत्मविश्वास व जिद्दीच्या बळावर लिंबगाव (ता. पैठण) येथील रिक्षा चालक गौतम वाव्हळ यांची मुलगी पायल वाव्हळ हिने पुणे शहर पोलीस दलात यश मिळवून गावांतून महिला पोलिस होण्याचा प्रथम बहुमान मिळविला असून तिच्या यशाबद्दल गावकऱ्यांनी गावांत मिरवणूक काढून तिचे जंगी स्वागत केले..पैठण तालुक्यातील लिंबगाव येथील कु.पायल हिचे वडील गौतम वाव्हळ हे रिक्षा चालक असून, आई शेतमजूरी करून संसाराचा गाडा हाकत होते. केवळ दोन जमिनीत सालचंदीही होत नसे. परंतु वाव्हळ दांपत्यांनी आपल्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दोन मुलांसह मुलगी पायल यांस पोटाला चिमटा घेऊन शिक्षण देण्याचा निर्धार केला.घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही आई -वडीलाची चार - चौघांत मान उंचावण्यासाठी पायलने पोलिस दलात जाण्याचा निर्णय घेतला व स्पर्धा परीक्षासह पोलिस भरतीचा सराव सुरू केला. अभ्यासाप्रसंगी कितीही अडचणी आल्या तरी हार न मानता तिने अभ्यासात सातत्य ठेवले..पायलचे प्राथमिक शिक्षण गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत, उच्च माध्यामिक पाचोडच्या जवाहर विद्यालयात घेतले. पुढे तिने बी.सी.ए पदवी प्राप्त केली. शिक्षण घेत असताना तिने पोलीस भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक व लेखी परीक्षेची तयारी सातत्याने तयारी केली अन् कठोर परिश्रम, नियमित सराव आणि कुटुंबांच्या पाठबळा मुळे पायलने पुणे शहर पोलीस दलात यश मिळविले. तिच्या या यशामुळे गावकरी व नातेवाईकांनी तिचे कौतुक केले. 'मुलींनी मोठे स्वप्न पाहावे अन् त्यासाठी कष्ट करण्याची ताकत ठेवून मनी जिद्द बाळगली तर यश हमखास मिळते,' असा संदेश पायलच्या यशातून मिळाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..पायलच्या कुटुंबात आई वडीलासह असून भाऊ यशपाल वाव्हळ व जय वाव्हळ हे शिक्षण घेत आहे, बहिण पायलच्या यशामुळे या दोघा भावंडानाही प्रेरणा मिळाली आहे. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने तिच्या यशात मोलाचा वाटा उचलला असल्याचे सर्वांचेच आपल्यावर ऋण असल्याचे पायल सांगते. तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडिलांच्या कष्टांना आणि शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाला दिले असून "परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत आणि जिद्द अन् अंगी चिकाटी असेल तर यश नक्की मिळते,' असे मत तिने व्यक्त केले.