Weather Data: आता गावातच कळणार हवामानाचा अंदाज; निलंगा तालुक्यातील १०६ ग्रामपंचायतींत उभारणार ‘स्वयंचलित हवामान केंद्रे’

निलंगा : केंद्र सरकारच्या विंडस् अर्थात हवामान माहिती नेटवर्क डाटा सेंटर प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी करणाऱ्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे..तालुक्यातील १०६ ग्रामपंचायत कार्यालयांत हे यंत्र बसविण्यात येणार आहे. यामुळे गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळणार असून, तालुक्यातील ७० ठिकाणी जागा निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे..भारत हा कृषिप्रधान देश असून, बहुतांश भार हा शेतीवरच अवलंबून असल्याने अलीकडच्या काळात शेतीला व त्यामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पीक पद्धतीत दिवसेंदिवस बदल होत आहे. त्याचबरोबर वातावरणातील बदल यामुळे कधी दुष्काळी परिस्थिती तर कधी अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ अशा समस्येला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे..महसूल मंडळाच्या क्षेत्रात गावाची संख्या व भूभाग पाहता काही गावांत अतिवृष्टी होऊनही मंडळाच्या ठिकाणी असलेल्या पर्जन्यमापक यंत्रात पावसाची नोंद होताना दिसत नाही. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ देताना निकष पूर्ण करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषी विषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते..ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर नागपूर, सर्व कृषी विद्यापीठ यांना पुरवण्यात येते. पंतप्रधान पीकविमा योजना, हवामान आधारित फळपीक विमा योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणून नियुक्ती केली असली तरी प्रत्येक गावात स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्याचे काम कासवगतीने सुरू आहे..Automatic Weather Stations : कोल्हापूर जिल्ह्यात ४२३ गावांत स्वयंचलित हवामान केंद्रच नाहीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांना केल्या सूचना.या प्रकल्पास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली असून, तालुक्यात एकूण ११६ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी दहा महसूल मंडळांत यापूर्वीच पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात आले असून, आता १०६ ठिकाणी हे स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्यात येणार आहे. यापैकी ७० ठिकाणी जागा निश्चितीचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित जागा शोधणे व निश्चित करणे सुरू आहे. या प्रक्रियेसाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली असून, स्वयंचलित हवामान केंद्रासाठी नवीन एआय प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे २४ तासांत सर्व माहिती याद्वारे गावकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे..प्रत्येक गावात स्वयंचलित हवामान केंद्र याबाबत तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी म्हणाले, की प्रत्येक गावात स्वयंचलित हवामान केंद्र बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्या भागातील हवामान, पाऊस, तापमान, थंडी आदी माहिती त्वरित मिळणार आहे. त्या शिवारात झालेले नुकसान, पडलेला पाऊस याची माहिती व आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे. ७० पेक्षा जास्त ठिकाणी जागा निश्चित तालुका कृषी अधिकारी नाथराव शिंदे म्हणाले, की ७० ग्रामपंचायती पेक्षा जास्त ठिकाणी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींचे जागा पाहण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच प्रत्येक गावामध्ये हवामान केंद्र बसवण्यात येणार आहे. महसूल मंडळात हवामान यंत्र असल्यामुळे कधी एका गावात प्रचंड पाऊस पडतो त्यामुळे पर्जन्यमापक केंद्रावर पावसाची नोंद नसते. हे यंत्र प्रत्येक गावातील पावसाची, तापमानाची माहिती देणार आहे..