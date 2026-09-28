Badnapur News : दुष्काळग्रस्त राजेवाडी, सोमठाण्यात राणे, मुंडे यांच्याकडून पाहणी

बदनापूर - पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे आणि जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी (ता. २८) बदनापूर तालुक्यातील राजेवाडी व सोमठाणा परिसराला भेट दिली. साठवण तलाव व तलाव परिसराची पाहणी करून त्यांनी शेतकरी आणि मत्स्य व्यावसायिकांशी संवाद साधत दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली..पावसाअभावी शेती व्यवसायाबरोबरच मत्स्य व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे. तलावांमधील पाणीसाठा, शेतीची स्थिती, झालेली हानी आणि शेतकऱ्यांसमोरील विविध अडचणी याबाबत यावेळी माहिती घेण्यात आली. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा तातडीने लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार नारायण कुचे यांनी शेतकरी, पशुपालक आणि मत्स्य व्यावसायिकांना दुष्काळामुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले, याबाबत माहिती देत तातडीने मदत देण्याची मागणी केली..तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी तसेच शेतीसाठी मुबलक वीज उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीचे निवेदन नितेश राणे यांना सुशील ढोले आणि शेतकऱ्यांनी दिले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जाहीर केलेल्या सवलती व उपाययोजनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली..यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. कापसे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष बद्रीनाथ पठाडे, अनिलराव कोलते, वसंतराव जगताप, हरिश्चंद्र बाबा शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी गोपाल गुजर, तहसीलदार शंकर हंदेश्वर, विलास जऱ्हाड, मंजीत पवार, पद्माकर जराड, बाळू काळे, रवींद्र बोचरे, सुरेश लहाने, महादू गीते, कल्याण काळे, दत्ता नागवे, संतोष नागवे, योगेश कान्हेरे, गणेश कोल्हे, प्रतापसिंग गुसिंगे यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी, शेतकरी, मत्स्य व्यावसायिक व नागरिक उपस्थित होते.दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन आवश्यक मदत व दिलासा मिळवून देण्यासाठी निश्चित प्रयत्न केले जात आहेत, नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.