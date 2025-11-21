मराठवाडा

Jalna News: मामी भाच्याचा विहिरीत दुर्दैवी मृत्यू; जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील घटना

Drowning Incident: विहिरीत तोल जाऊन पडलेल्या मुलाला वाचविण्यासाठी एका महिलेने विहिरीत उडी मारली. या घटनेत पाण्यात बुडाल्याने दोघांचा मृत्यू झाला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बदनापूर : विहिरीत तोल जाऊन पडलेल्या मुलाला वाचविण्यासाठी एका महिलेने विहिरीत उडी मारली. या घटनेत पाण्यात बुडाल्याने दोघांचा मृत्यू झाला आहे.

