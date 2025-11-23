Latur History Museum: ताम्रपटातील मजकुराचा खजिना खुला; संशोधकांना वाचन करण्यात यश, ५१८ वर्षे जुना कालावधी

लातूरच्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयातील इतिहास वस्तुसंग्रहालयात उपलब्ध असलेल्या ताम्रपटाचे वाचन करण्यात अखेर संशोधकांना यश आले आहे. बहामनी राजवट काळातील हा ताम्रपट वर्ष १५०७ चा असून, तेव्हा एका संघर्षात मरण पावलेल्या खंडागळे-जाधव यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबतचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन मराठी व मोडी लिपीतील ३० ओळींचा मजकूर असलेला हा ताम्रपट दोन पत्र्यांचा आहे..राजर्षी शाहू महाविद्यालयातील इतिहास वस्तुसंग्रहालयातील हा ताम्रपट आतापर्यंत अप्रसिद्ध होता. या अगोदर याचे वाचन झाले नव्हते. शिलालेख संशोधक कृष्णा गुडदे तसेच प्राचार्य डॉ. महादेव गव्हाणे, उपप्राचार्य प्रा. सदाशिव शिंदे व इतिहास विभागप्रमुख लेफ्टनंट डॉ. अर्चना टाक-जोशी यांच्या सततच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या ताम्रपटाचे वाचन राधिका दाते यांनी केले आहे..असा आहे ताम्रपटाचा आशयदुधाळ तळ्याजवळ चांदपीर दर्गापाशी सावरू आणि विठोबा खंडागळे भेटले. त्यांच्यात संघर्ष झाला, आणि विठोबा खंडागळे पडले. त्यांची बायको तेथेच सती गेली. आणि तिथेच त्यांची समाधी बांधली. त्याची हालगुजर म्हणजे निगा वगैरेसाठी तसेच त्यांच्या मागे विठोबाचे वडील यांना भरपाई दिली. या निवड्याच्या वेळी प्रांत सुभेदार राजश्री विठोबा खंडागळे, नरसिंगराव खंडागळे व लक्ष्मणराव खंडागळे व दत्ताजी खंडागळे व महादजी खंडागळे व रामजी खंडागळे कर्यात (खल) रघुबाजी देशमुख पाटील लातूर नाण व देवराव देशमुख पाटील प्रांत नाण हे नबाब आशखान यांना रूबरू भेटले व धनराज नागर कालडा (घडलेला प्रसंग) विषयी सांगितले..मनपसंद परंपरा.त्यावेळी सुहूर ९१७ फसली ही सन होते. प्रायश्चित करणारा सावरू याच्याविरुद्ध फिर्याद केली असावी. तेव्हा रायाजी रुयाचा याने ग्वाही दिली. तसेच देश माहाल देशपांडीये, माहाजन कुलकर्णी व बरात्ता याकता व प्रत्तणय सलाक यांच्या गळ्या पडून (विनवणी करून). तसेच त्तयाला खडालाल याचा गळ्या पडून (विनवणी करून) (कुमक/भरपाई) दिली. हुकूम मिळवला की एक लक्ष पाच हजार तत्कालीन सुवर्णनाणी खंडागळे यांना द्यावीत. या आदेशास कोणी हरकत करेल तर तो गोतसभेचा (निवाडा सभेचा) खोटा ठरेल आणि निवाडा देणारे दिवाणाचा (न्यायाधीश/प्रधान यांचा) गुन्हेगार ठरेल, अशा अर्थाचा मजकूर गावकामगार कुलकर्णी नाना दाम याने लिहिला आहे. हे १७ मोहर्रमला लिहिलं आहे. अशा आशयाचा मजकूर ताम्रपटात असल्याचे यावेळी कृष्णा गुडदे यांनी सांगितले..ताम्रपटामध्ये व्यक्ती, गावांची नावे इ. स. १५०७ च्या बहामनशाही कालीन ताम्रपटामध्ये व्यक्ती नाम बरोबरच गावांची नावे येतात. खल म्हणजे आजचे खाडगाव तसेच लातूरचाही उल्लेख येतो. जवळपास ५१८ वर्षे जुना हा ताम्रपट तत्कालीन झालेल्या युद्धाची तर माहिती देतोच मात्र तत्कालील व्यक्तीनामे व ग्रामनामे यांची माहिती देतो..दिव्यांग लाभार्थी \nतपासणी शिबिर.यातून तत्कालीन सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक जीवनावर प्रकाश पडतो, असे मत यावेळी इतिहास विभागप्रमुख डॉ. जोशी यांनी व्यक्त केले आहे. या संशोधन कार्यांत ज्येष्ठ इतिहास संशोधक सु.ग. जोशी, डॉ. राहुल मोरे, डॉ. प्रियदर्शिनी पाटील, नीलेश शेळके, राजनरेश जाधवराव यांची मदत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.