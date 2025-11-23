मराठवाडा

Latur History Museum: ताम्रपटातील मजकुराचा खजिना खुला; संशोधकांना वाचन करण्यात यश, ५१८ वर्षे जुना कालावधी

Deciphering the Rare 1507 Bahmani Copper Plate: लातूर इतिहास वस्तुसंग्रहालयातील बहामनी काळातील १५०७ ताम्रपटाचे वाचन संशोधकांनी यशस्वीरीत्या सिद्ध केले आहे. या ताम्रपटातून खंडागळे-जाधव वंशावळीचा इतिहास, मोडी-माराठी लिपीतील अनोखा लेखनसामग्री व प्रादेशिक प्रशासनाची नोंद उलगडते.
Latur History Museum

Latur History Museum

sakal

हरी तुगावकर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूरच्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयातील इतिहास वस्तुसंग्रहालयात उपलब्ध असलेल्या ताम्रपटाचे वाचन करण्यात अखेर संशोधकांना यश आले आहे. बहामनी राजवट काळातील हा ताम्रपट वर्ष १५०७ चा असून, तेव्हा एका संघर्षात मरण पावलेल्या खंडागळे-जाधव यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबतचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन मराठी व मोडी लिपीतील ३० ओळींचा मजकूर असलेला हा ताम्रपट दोन पत्र्यांचा आहे.

Loading content, please wait...
Latur
marathi
Discovery
History
Copper

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com