राज्याच्या राजकारणात सध्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाची चर्चा सुरू आहे. त्यातच माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर करत आपला पुतण्या जयसिंग सोळंके यांना राजकीय वारसदार म्हणून पुढे केलं आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनीही आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. आपण पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणूक लढवणार असून निवडूनही येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..गेवराई तालुक्यातील श्रृंगऋषी गडावर आयोजित लोकलढा आंदोलनाच्या बैठकीत बोलताना सोनवणे यांनी हे विधान केलं. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांनी केलेल्या एका वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. 'शिव्या देऊन का असेना लोक मला मतदान करतीलच' असं ते म्हणाले. मागच्या निवडणुकीतही लोकांनी मला मतदान केलं होतं. यावेळीही ते मतदान करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..घरी कॉल कर नाहीतर बॅगेत गांजा ठेवतो; हॉटेलमध्ये तरुणीसोबत सापडलेल्या तरुणाला पोलिसांनी धमकावलं, घटना CCTVमध्ये कैद .खासदार झाल्यानंतर आपण लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करत असल्याचं सोनवणे यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी यापूर्वीच्या खासदारांच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केला. 'लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच मी खासदार झालोय. मग यापूर्वीचा खासदार कुठे होता? त्याने कुठे रस्ता केला आणि कुठे नाली बांधली हे विचारू का?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..बीड जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोनवणे यांच्या विधानाची आता चर्चा होत आहे. प्रकाश सोळंके यांनी निवडणुकीच्या राजकारणातून माघार घेण्याचे संकेत दिले असताना सोनवणे यांनी मात्र पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी असल्याचं स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.