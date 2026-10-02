Custard Apple Season : धारूरचा हंगाम संकटात! दुष्काळाने सीताफळाचा गोडवा हिरावला; मजुरांच्या रोजगारावर होणार परिणाम

- ईश्वर खामकरकिल्लेधारूर - बालाघाटाच्या डोंगररांगांमध्ये नैसर्गिकरीत्या बहरणाऱ्या धारूरच्या रसाळ आणि मधुर सीताफळाला यंदा दुष्काळाची झळ बसली आहे. पावसाअभावी झाडांवर अपेक्षित फळधारणा झालेली नसल्याने सीताफळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याचे चित्र आहे. उत्पादन घटल्याचा थेट फटका या हंगामावर अवलंबून असलेल्या मजुरांना बसणार असून, व्यापारी, बाजारपेठ आणि वनविभागाच्या महसुलावरही त्याचा परिणाम दिसणार आहे..धारूर तालुका बालाघाटाच्या डोंगररांगांनी व्यापलेला आहे. याच डोंगरांमध्ये नैसर्गिकरीत्या मोठ्या प्रमाणात सीताफळाची झाडे आढळतात. वनविभागाच्या सुमारे ६ हजार हेक्टर क्षेत्रातही सीताफळाचे उत्पादन होते. कोणतीही विशेष लागवड न करता निसर्गाच्या कुशीत तयार होणाऱ्या या सीताफळाला चव, गोडवा आणि मागणीमुळे वेगळी ओळख मिळाली आहे. धारूरच्या सीताफळाला जीआय मानांकनही प्राप्त झाले आहे..दरवर्षी जून-जुलैमध्ये पावसाच्या सुरुवातीला झाडांना कळ्या लागतात. त्यानंतर तीन ते चार महिन्यांत फळे विक्रीसाठी तयार होतात. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा सीताफळ विक्रीचा मुख्य हंगाम असतो. या काळात डोंगरातून सीताफळ तोडणीसाठी मोठ्या प्रमाणात मजूर कामाला लागतात. दिवसभराच्या कामातून एका मजुराला ५०० ते १ हजार रुपयांपर्यंत रोजगार मिळतो. महिला आणि शाळकरी मुलांनाही या हंगामातून हंगामी उत्पन्न मिळते..यंदा मात्र पावसाने पाठ फिरवल्याने सीताफळाच्या झाडांवरच संकट कोसळले आहे. पावसाअभावी झाडांना पुरेसा बहर आणि फळधारणा झालेली नसल्याने फळांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरवर्षी सीताफळ तोडणीच्या माध्यमातून मिळणारा रोजगार यंदा कमी होणार आहे. अनेक कुटुंबांना मिळणारे हंगामी उत्पन्नही हातातून जाण्याची भीती आहे..धारूरच्या सीताफळाला मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर तसेच राज्याबाहेरील सुरत बाजारपेठेत मागणी आहे. दरवर्षी या व्यवसायातून सुमारे २० ते २५ लाख रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे सांगितले जाते. उत्पादन घटल्यास बाजारात येणाऱ्या फळांचे प्रमाण कमी होऊन व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर वनविभागाच्या महसुलातही घट होण्याची शक्यता आहे..निसर्गाच्या भरोशावर जगणाऱ्या सीताफळाच्या या हंगामाला यंदा पावसाच्या कमतरतेने मोठा धक्का दिला आहे. डोंगरावर फळे कमी, हाताला काम कमी आणि बाजारात उलाढालही कमी अशी दुष्काळाची तिहेरी झळ धारूरच्या सीताफळ हंगामाला बसण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.