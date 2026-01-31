मराठवाडा

Gutkha Ban : राज्यात गुटखा बंदी, मग कर वसुली कशाची! तंबाखू, सिगारेट, भाववाढीच्या कृत्रिम टंचाईने शौकिन संतप्त

४०% जीएसटी आणि ९०% एक्साईजने सिगारेट, तंबाखु, महाग; महाराष्ट्रातील बंदीमुळे गुटखा काळाबाजाराला खत?
येरमाळा - महाराष्ट्र राज्यात गुटखा व सुगंधित तंबाखूवर कायदेशीर बंदी असली, तरी केंद्र शासनाने तंबाखू जन्य पदार्थांवरील कंपेन्सेशन सेस रद्द करून ४० टक्के जीएसटी आणि तब्बल ९० टक्के एक्साईज ड्युटी लागू केल्याने सिगारेट, खाण्याची तंबाखू यांचे नवीन दर एक फेब्रुवारीपासून अमलात येणार आहेत.

