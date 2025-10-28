Beed News: एसटी प्रवर्गात समावेश न झाल्याने बंजारा समाजातील युवकाने घेतला गळफास; गेवराईतील केकत पांगरी येथील धक्कादायक घटना

गेवराई : तालुक्यातील केकत पांगरीच्या युवकाने बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली..प्रविण बाबुराव जाधव (वय ३५) रा. केकत पांगरी, ता. गेवराई,जि.बीड असे मृताचे नाव आहे. प्रविण जाधव यांनी आत्महत्येपूर्वी सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला. त्यात त्यांनी “बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश होत नसल्याने मी आत्महत्या करत आहे..माझ्या मृत्यूला सरकार जबाबदार राहील,” असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांनी गावाच्या शिवारात रोहिदास चव्हाण यांच्या शेतात ट्रॅक्टरच्या टोचन ब्लेडला गळफास घेऊन जीवन संपविले..बंजारा आणि धनगर समाजाकडून हैदराबाद गॅझेटियरनुसार एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र सरकारकडून या मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे..घटनेची माहिती मिळताच गेवराई पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी गेवराई उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. प्रविण जाधव यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी आणि दोन लहान मुलांचा परिवार आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ गेवराई-बीड रस्त्यावर संतप्त नागरिकांनी व समाजबांधवांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. पोलिसांनी घटनास्थळी मोठा बंदोबस्त ठेवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान महसूल विभाग , पोलिस प्रशासन यांनी निवेदन स्वीकारले असून संबंधितांनी यावेळी समाजाचा अंत न पाहता आरक्षण देण्यात यावे तसेच कुटुंबायांना आर्थिक मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.