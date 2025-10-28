मराठवाडा

Beed News: एसटी प्रवर्गात समावेश न झाल्याने बंजारा समाजातील युवकाने घेतला गळफास; गेवराईतील केकत पांगरी येथील धक्कादायक घटना

Banjara youth: तालुक्यातील केकत पांगरीच्या युवकाने बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत गळफास घेऊन जीवन संपवल.
गेवराई : तालुक्यातील केकत पांगरीच्या युवकाने बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली.

