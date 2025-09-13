Umarga News : आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी बंजारा समाजातील तरुणाने संपविले जीवन

उमरगा, (जि. धाराशिव) - बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट प्रमाणे अनुसुचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी तालुक्यातील नाईकनगर (मुरूम) येथील तरुणाने शनिवारी (ता.१३) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास स्वतःच्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पवन गोपीचंद चव्हाण (वय-३२ वर्ष) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे..या बाबतची माहिती अशी की, पवन गोपीचंद चव्हाण हा त्याच्या कुटुंबासह रहातो. तो मोलमजुरी करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवित होता. पवन हा समाजाच्या हिताच्या कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये आग्रही भूमिका घेत असत..मागील काही दिवसापासुन बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट प्रमाणे अनुसुचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मिळावे असे पवन हा लोकांना सांगत फिरत होता. शनिवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास पवन चव्हाण याच्या घरातुन पवन याच्या पत्नीचा रडण्याचा आवाज आल्याने, किसन लक्ष्मण चव्हाण व अरुण बाबुराव राठोड पवन यांच्या घराकडे धावत गेले..तेथे पवन हा घरातील लोखंडी अँगलला पांढऱ्या ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचे चित्र दिसुन आले. या घटनेची माहिती डॉक्टराला दिली, डॉक्टरांने तपासुन पवन याचा मृत्यु झाल्याचे सांगितले. तर मुरुम पोलीसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली..मृतदेहाची तपासणी करतेवेळी पवनच्या पॅन्टचे उजव्या खिशात पांढऱ्या रेगाळ्या कोऱ्या कागदावर मा. मुख्यमंत्री साहेब, बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट प्रमाणे अनुसुचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण द्या. असा मराठी भाषेत लिहलेल्या मजकुराची चिठ्ठी मिळाली..अरुण राठोड, योगेश राठोड, प्रदिप पवार, धनराज राठोड, अमृता चव्हाण यांना पवन हा मागील काही दिवसापुर्वी बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे अनुसुचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मिळणे करीता आपण प्रयत्न केले पाहीजे. असे सारखे म्हणत होता. अन् नेमक्या याच कारणाची चिठ्ठी लिहुन पवनने आत्महत्या केली..या प्रकरणी किसन लक्ष्मण चव्हाण (वय-५५ वर्ष) रा. नाईकनगर (मुरूम) यांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान पवनच्या पश्चात आई, वडिल, पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी व भाऊ असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.