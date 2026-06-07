Beed: म्हणून कोसळतो वटवृक्ष; मुख्य खोडावर वजनाचा ताण अन् बिघडतो समतोल

बीड, वडवणी: वडाच्या जमिनीकडे झेपावणाऱ्या पारंब्या म्हणजे केवळ झाडाचा देखावा नसून, त्या त्याचे खरे ‘आधारस्तंभ’ असतात. जेव्हा मानवी हस्तक्षेपातून पारंब्या छिन्नविच्छिन्न केल्या जातात, तेव्हा त्या महाकाय वसाहतीसारख्या पसरलेल्या वटवृक्षाच्या अस्तित्वाचा पायाच उखडला जातो. या पारंब्या जमिनीमध्ये घट्ट रुजून मुख्य खोडाला अवाढव्य वजन पेलण्यासाठी ताकद देतात. मात्र, त्या कापल्यामुळे झाडाचा संपूर्ण भार केवळ एकाच मुख्य खोडावर येतो आणि ते आतून कमकुवत होते. वडाच्या झाडाची पुढील वाढ आणि विस्तार त्याच्या वजनाचा समतोल राखण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतो. आधार देणाऱ्या या पारंब्याच नष्ट झाल्यामुळे झाडाची नवीन फांद्या पसरवण्याची क्षमता पूर्णपणे खुंटते..या मानवी चुकांसोबतच झाड कोसळण्यामागे अत्यंत महत्त्वाची नैसर्गिक कारणेही कारणीभूत ठरतात. शेकडो वर्षे जुन्या असलेल्या या वृक्षाच्या मुळांना आणि खोडाला वयोमानानुसार वाळवी लागणे किंवा कवक (बुरशी) संसर्ग होणे यांमुळे झाड आतून पोखरले जाते. तसेच, पावसाळ्यात जमिनीतील पाण्याचा निचरा व्यवस्थित न झाल्यास मुळांच्या सभोवतालची माती कमालीची भुसभुशीत होते. अशा स्थितीत मुरूम किंवा मातीची पकड सैल झाल्यामुळे झाडाचा पाया डळमळीत होतो. परिणामी, मानवी कुऱ्हाडीचा घाव आणि निसर्गाचा हा अंतर्गत बदल एकत्र आल्यामुळे कोणताही मोठा वारा किंवा पाऊस नसतानाही हे महाकाय झाड अचानक स्वतःच्याच वजनाने कोसळू शकते. शेकडो वर्षे जिवंत राहणाऱ्या वडाच्या झाडाचे आयुष्य या दोन्ही कारणांमुळे कमालीचे कमी होते, अशी अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक माहिती छत्रपती संभाजीनगर येथील वसंतराव नाईक महाविद्यालयातील डॉ. विक्रम खिलारे यांनी दिली..CJP Protest : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार? अभिजित दीपके यांनी सांगितली तारीख, दिला मोठा इशारा.निसर्गाच्या याच अथांग नियमाचा, मानवी दुर्लक्षाचा आणि अंतर्गत नैसर्गिक बदलांचा एक अत्यंत चटका लावून जाणारा प्रत्यय वडवणी तालुक्यातील खापरवाडी येथे आला. शुक्रवारची ती रात्र नेहमीसारखीच अतिशय शांत होती. परिसरात ना कोणते वादळ घोंगावत होते, ना पावसाची रिपरिप सुरू होती, ना सोसाट्याचा वारा सुटला होता. संपूर्ण गाव गाढ झोपेत होते. मात्र, पहाटेच्या सुमारास जेव्हा काही भाविक नेहमीप्रमाणे देवाच्या दर्शनासाठी मंदिराकडे निघाले, तेव्हा त्यांच्या समोर जे दृश्य होते, त्याने त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली! पिढ्यानपिढ्या ज्या अवाढव्य सावलीने संपूर्ण गावाला मायेचा पाझर दिला, तो शेकडो वर्षांचा ऐतिहासिक वटवृक्ष अचानक कोलमडून जमिनीवर शांत निजला होता. बाह्य कारण नसले तरी अंतर्गत जीर्णतेमुळे या महाकाय वृक्षाने घेतलेली ही अनपेक्षित एक्झिट पाहून संपूर्ण खापरवाडी गाव सुन्न झाले आहे..या वटवृक्षाच्या विस्तीर्ण पारंब्या आणि थंडगार सावली म्हणजे खापरवाडी गावाची एक ठसठशीत भौगोलिक व सांस्कृतिक ओळख होती. याच वटवृक्षाच्या विशाल छायेखाली श्री बाजीबाबा (श्री गाजीबाबा) यांचे एक छोटेसे मंदिर आहे. या पवित्र आणि निसर्गदत्त परिसरात वर्षानुवर्षे अखंड हरिनाम सप्ताह, पोथी पुराण यांसारखे मोठे धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडत असत. अनेक पिढ्यांचे सुख-दुःख आणि गावाचा संपूर्ण इतिहास या झाडाने अत्यंत जवळून पाहिला होता. शुक्रवारच्या मध्यरात्री हे झाड अचानक कोसळल्याची बातमी शनिवारी वाऱ्यासारखी संपूर्ण तालुक्यात पसरली आणि ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली..Photos : 1000 वर्षे जुनी प्राचीन शिलालेखांची कलाकृती सापडली; काळाच्या ओघात दडलेला 7व्या- 8व्या शतकाचा इतिहास, फोटो व्हायरल.असाच काहीसा प्रकार बीड तालुक्यातील बालाघाट परिसरातही पाहायला मिळाला. पूर्वी मांजरसुंभा ते पाटोदा मार्गावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वडाची मोठमोठी झाडे दिमाखात उभी होती. ही झाडे दूरवरून दिसताच ‘लिंबागणेश गाव आले’ अशी प्रवाशांना खूण पटायची. मात्र, दुर्दैवाने महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामात ही बहुतांशी झाडे तोडली गेली. लिंबागणेश गावात अवशोषित राहिलेल्या झाडांपैकी आणखी एक जुने वडाचे झाड तीन दिवसांपूर्वी आलेल्या वादळात कोसळले. मात्र, ‘वडाचे गाव’ ही आपली ऐतिहासिक ओळख जिवंत ठेवण्याचा निर्धार करत लिंबागणेश येथील ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी एक कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे..या कोसळलेल्या महाकाय झाडाच्या फांद्यांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्रोपण केले जात आहे. त्यासाठी जेसीबी यंत्राच्या साहाय्याने मोठे खड्डे खोदून कामही सुरू झाले आहे. निसर्गाची किमया अशी, की दोन दिवसांच्या पावसाने जमिनीला मिळालेला ओलावा आणि पुनर्रोपण केलेल्या काही फांद्यांना आता सुंदर नवपालवीही फुटली आहे. खापरवाडीने आपली जुनी सावली गमावली असली, तरी लिंबागणेश पॅटर्नचा आदर्श घेऊन बीड जिल्ह्यात वृक्ष संवर्धनाची नवी चळवळ उभी राहणे हीच या वटवृक्षांना खरी श्रद्धांजली ठरेल..मुख्य आध्यात्मिक आधार हरपला!वडवणी तालुक्यातील खापरवाडी येथील श्री बाजीबाबा (गाजीबाबा) संस्थान परिसरात होणाऱ्या सर्व धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांचे हे वटवृक्ष हक्काचे केंद्र होते. या झाडाच्या विस्तीर्ण छायेत होणारे अखंड हरिनाम सप्ताह आणि पोथी पुराणाचे श्रवण हा परिसरातील अबालवृद्धांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला होता..‘निसर्गदत्त विश्रामगृह’ उजाडरस्त्यालगत असलेल्या या वटवृक्षाची थंडगार सावली केवळ गावकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर या बीड-वडवणी मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांसाठी आणि परिसरातील शेतमजुरांसाठी खूप मोठा विसावा होती. दुपारच्या उन्हात ताण हलका करण्यासाठी नागरिक येथे घटकाभर थांबत असत. हे झाड पडल्यामुळे आता या भागातील कष्टकऱ्यांचे हक्काचे निसर्गदत्त विश्रामगृह कायमचे उजाड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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