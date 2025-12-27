मराठवाडा

Chakur Crime : दारू व सिगारटे दे म्हणून काठीने डोक्यात मारहाण करून बार मालकाचा खून

रात्री तिघेजण हॉटेलमध्ये आले त्यांनी दारू व सिगरेट दे म्हणून शिवीगाळ करून गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली.
Updated on

चाकूर - नायगाव (ता. चाकूर) येथे दारू व सिगारटे दे म्हणून काठीने डोक्यात मारहाण करून बार मालकाचा खून केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २६) रात्री साडे अकरा वाजता घडली आहे. गजानन नामदेव कासले (वय-४२) असे मयत व्यक्तीचे नाव असून याप्रकरणी तिघांविरूध्द खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, संशयीत आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांची पथक नियुक्त करण्यात आले आहे.

