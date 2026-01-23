Sillod Politics : अस्तित्वाची लढाई! सत्तारांच्या रणनीतीला भाजपचे आव्हान

सिल्लोड - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बहुतांश गट आणि गणांमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट लढत होणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, विधानसभेच्या निकालाचे पडसाद या निवडणुकीत उमटताना दिसत आहेत. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या तालुक्यात आता राजकीय सारीपाट पूर्णपणे बदलला आहे..तालुक्यातील शिवना, भराडी, घाटनांद्रा आणि अंधारी या महत्त्वाच्या गटांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेत सरळ सामना रंगणार आहे. तर दुसरीकडे, केऱ्हाळा गटात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या अनपेक्षित निकालामुळे पक्षाचे पदाधिकारी कमालीचे सावध झाले असून, ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई ठरली आहे..इतर पक्षांची राजकीय वाट बिकटतालुक्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासमोर स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान आहे. कार्यकर्त्यांची फळी असूनही सक्षम स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव असल्याने या पक्षांची स्थिती सध्या बिकट आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या या दोनध्रुवीय राजकारणात तिसरा पर्याय उभा करण्यात हे पक्ष कमी पडताना दिसत आहेत..तालुक्यात एकछत्री अमलाखालील राजकारणसत्तारांचा वरचष्मा - आमदार अब्दुल सत्तार ज्या पक्षात प्रवेश करतात, त्या पक्षाकडे कार्यकर्त्यांचा ओघ वळतो. सत्तारांच्या एका निर्णयावर तालुक्याची राजकीय चक्रे फिरतात, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे.रावसाहेब दानवेंचा प्रभाव - भाजपचे स्थानिक राजकारण हे भोकरदन येथून माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते. भाजपच्या रणनीतीचे केंद्र हे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांऐवजी भोकरदन राहिल्याने, पक्षाच्या विस्ताराला मर्यादा येत असल्याची टीका नेहमीच होते. केवळ ‘सत्तार विरोध’ एवढ्यापुरतीच भाजपची स्थानिक रणनीती मर्यादित राहते की काय, असा प्रश्न आता राजकीय विश्लेषक उपस्थित करत आहेत..निवडणुकीसाठी शिवसेनेची यंत्रणा सज्जसत्तार यांनी निवडणुकीपूर्वीच इच्छुकांना उमेदवारीचे संकेत देऊन कामाला लागण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेची यंत्रणा सध्या सज्ज दिसत आहे. याउलट, भाजपमध्ये उमेदवारी अर्जांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत तिकीट वाटपाचे ‘गुऱ्हाळ’ सुरू होते. सत्तारांच्या आक्रमक रणनीतीला छेद देण्यासाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना आता अधिक ताकदीने मैदानात उतरावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.