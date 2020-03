Video: लढाई निश्चित जिंकणार; पण तुम्ही घर सोडू नका

परभणी : ‘कोरोना’ विषाणूची लढाई ही अख्खे जग लढत आहे. आपणही यातून सुटलेलो नाही. परंतू ही लढाई आपण निश्चितच जिंकणार आहोत. फक्त नागरिकांनी स्वताच्या घरात राहून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे कळकळीचे आवाहन स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रवीण मोरे यांनी बुधवारी (ता.२५) ‘सकाळ’ शी बोलताना केले. ‘कोरोना’ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जागतिक स्थरावर युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. यात आपणही मागे नाहीत. आपल्या देशात ही ‘कोरोना’ विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. अश्या परिस्थितीत नागरिकांनी शासन आणि प्रशासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून महत्वाचे असणारे सर्व नियम देशाच्या पंतप्रधानानी व आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लागू केले आहेत. त्यामुळे या नियमाचे पालन केल्यानंतर आपण ‘कोरोना’ विषाणूचीही लढाई जिंकू शकू असे श्री. मोरे म्हणाले. हेही वाचा - ‘कोरोना’च्या सकंटाकालीन परिस्थितीत ‘आयएमए’ सरसावली जीवनावश्यक वस्तूचा साठा करू नये

पोलिसांना बळाचा वापर करण्याचे कधीही आवडत नसते. परंतू कधी - कधी या गोष्टीचा लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी वापर करावा लागत असतो. त्यामुळे नागरिकांनी स्वताच्या घरात राहून स्वताचा व आपल्या कुटूंबाचे आरोग्य चांगले राखावे. खरेदीसाठी एका माणसाला पाठवा

पोलिस आपले कर्तव्य चोख पध्दतीने बजावत आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने दिलेल्या वेळेतच आपण बाजारात जावून खरेदी करावी, खरेदीसाठी गर्दी न करता आपल्या घरातील केवळ एका माणसाला खरेदीसाठी पाठवावे. जीवनावश्यक वस्तूचा साठा करू नये असे ही त्यांनी आवाहन केले आहे.



Web Title: The battle will surely win; But don't leave the house