Beed Crime: होमगार्ड तरुणीचा खून मैत्रिणीकडून,मृतदेह फेकण्यासाठी घेतली मुलाची मदत

बीड : गृहरक्षक दलातील (होमगार्ड) तरुणीचा तिच्याच मैत्रिणीने खून केल्याचे तपासात उघड झाले. पोलिसांनी संशयित वृंदावणी सतीश फरतारे (वय ३०) हिला अटक केली आहे. दरम्यान, या कृत्यात तिने आपल्या चौदा वर्षीय मुलाची मदत घेतली होती. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे..अयोध्या राहुल व्हरकटे (वय २७, रा. लुखासमला, ता. गेवराई) असे खून झालेल्या होमगार्ड तरुणीचे नाव आहे. अयोध्या व्हरकटे बेपत्ता असल्याची तक्रार त्यांचे भाऊ ज्ञानेश्वर मुरनर यांनी बुधवारी (ता. २०) शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दिली होती..दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी (ता. २१) उमरद जहांगीर (ता. बीड) शिवारात अयोध्या व्हरकटे हीचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली. अयोध्या व वृंदावणी या मैत्रिणी होत्या..होमगार्ड म्हणून काम करत असताना अयोध्या ही पोलिस भरतीची तयारी करत होती. या दोघींचे एकाच तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. या कारणातून वृंदावणीने अयोध्या हीचा गळा आवळून खून केला..Chh. Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरात गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीच्या वादातून तुफान हाणामारी; तिघा भावांकडून हल्ला, एकाचा मृत्यू.खोक्यात भरून मृतदेह फेकलाहोमगार्ड असल्याने व पोलिस भरतीची तयारी सुरू असल्याने अयोध्या बीडमध्ये राहत होती. तर, मुलाच्या शिक्षणासाठी वृंदावणी देखील बीडला राहत होती. तिने अयोध्याच्या खुनासाठी आपल्या विधिसंघर्षग्रस्त मुलाची मदत घेतली. खून केल्यानंतर मृतदेह खोक्यात भरून दुचाकीने पाच किलोमीटर दूर फेकण्यासाठी तिने आपल्या मुलाची मदत घेतली. ज्याच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी ती बीडला राहत होती, त्याच चौदा वर्षीय मुलाला या प्रकरणाचा फेरा पडला आहे..