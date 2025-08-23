मराठवाडा

Beed Crime: होमगार्ड तरुणीचा खून मैत्रिणीकडून,मृतदेह फेकण्यासाठी घेतली मुलाची मदत

Beed News: गृहरक्षक दलातील (होमगार्ड) तरुणीचा तिच्याच मैत्रिणीने खून केल्याचे तपासात उघड झाले. पोलिसांनी संशयित वृंदावणी सतीश फरतारे हिला अटक केली आहे. या कृत्यात तिने आपल्या चौदा वर्षीय मुलाची मदत घेतली होती.
Updated on

बीड : गृहरक्षक दलातील (होमगार्ड) तरुणीचा तिच्याच मैत्रिणीने खून केल्याचे तपासात उघड झाले. पोलिसांनी संशयित वृंदावणी सतीश फरतारे (वय ३०) हिला अटक केली आहे. दरम्यान, या कृत्यात तिने आपल्या चौदा वर्षीय मुलाची मदत घेतली होती. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे.

