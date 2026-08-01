Beed ACB: सुनेत्रा पवारांच्या बैठकीनंतर घरी गेला अन् ४५ लाखांची लाच घेतली; वन अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

बीड: जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपवून थेट घरी पोचलेल्या सामाजिक वनीकरणच्या विभागीय वन अधिकाऱ्याला ४५ लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. श्रीनिवास लिंगन्ना लखमावाड असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे..तक्रारदाराला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याकडून वृक्षलागवड निधी वितरित करणे, निलंबन प्रस्ताव रोखणे, दोन वेतनवाढ देणे आणि नर्सरी तपासातून वाचवण्यासाठी लखमावाड याने १२ टक्के दराने तब्बल ४५ लाखांची लाच मागितली होती. शुक्रवारी नियोजन समितीच्या बैठक संपताच लखमावाड याने तक्रारदाराला फोन करून पैसे घेऊन घरी बोलावले. \r\n\r.Yavatmal Flood: गाडी पुरात अडकली, डोळ्यादेखत बायकोसह २ लेकी वाहून गेल्या; पतीचा टाहो, प्रॉपर्टी घ्या पण पुलावर फलक लावा.दुपारी तीनच्या सुमारास नगर नाका परिसरातील ऊर्झा हाइट्स येथील घरी तक्रारदाराकडून ५ लाख रुपयांचे खरे चलन आणि ४० लाखांच्या खोट्या (खेळण्यातील) नोटांची बंड ले स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्याच्यावर झडप घातली. ही छत्रपती संभाजीनगर एसीबी परिक्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई ठरली आहे. .एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात, २०० रुपयांनी झाले स्वस्त.ही कारवाई एसीबीच्या पोलिस अधीक्षक माधुरी केदार-कांगणे, उपअधीक्षक बाळासाहेब शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक भास्कर नवले, अंमलदार भीमराज जिबडे, पुष्पा दराडे, अनवेज शेख, प्रकाश डोंगरदिवे व रामेश्वर ताठे यांच्या पथकाने केली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.