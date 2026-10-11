Beed Highway Accident : अहमदपूर-अहिल्यानगर महामार्गावर पिकअप आणि टिप्परची भीषण धडक; २ जण ठार, ३ गंभीर तर ५ गुरांचाही मृत्यू

बीड : अहमदपूर-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी दुपारी पिकअप आणि टिप्पर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात दोन जणांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या अपघातात पिकअप वाहनातून वाहून नेली जाणारी चार ते पाच मुकी जनावरेही (गुरे) जागीच ठार झाली. सारोळा पाटीजवळ घडलेल्या या भीषण धडकेत दोन्ही वाहनांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे..सारोळा पाटीजवळ समोरासमोर धडकमिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हा अपघात दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास घडला. अहमदपूर-अहिल्यानगर महामार्गावरून जाणाऱ्या गुरांच्या पिकअप वाहनाला भरधाव टिप्परने समोरून जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की दोन्ही गाड्यांचा पुढील भाग चेंदामेंदा झाला. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकून परिसरातील स्थानिक नागरिक आणि इतर वाहनचालकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरूस्थानिकांनी वाहनांमध्ये अडकलेल्या जखमींना तातडीने बाहेर काढले. या दुर्घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर गंभीर जखमी झालेल्या तिघांना तात्काळ बीड येथील शासकीय जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले असून, त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. या भीषण अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली असून, याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.