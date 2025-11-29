Ajit Pawar Video: अजित पवार अचानक संतोष देशमुख कुटुंबियांच्या भेटीला; हेलिपॅड सोडून मस्साजोगच्या दिशेने रवाना

Santosh Deshmukh Case: मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. शनिवारी त्यांच्या पुण्यस्मरणानिमित्त मस्साजोग येथे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. बीडचे पालकमंत्री असलेले अजित पवार यांनी नियोजित दौरा सोडून मस्साजोगकडे ताफा वळवला. यावेळी त्यांनी पीडित देशमुख कुटुंबियांची भेट घेतली..राज्याचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राईट हँड असलेल्या वाल्मिक कराडच्या सांगण्यावरुन संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्याचं एसआयटीच्या तपासातून स्पष्ट झालेलं होतं. त्यामुळे वाल्मिक कराड आणि त्याच्या गँगवर खुनासह, मकोका दाखल झालेला आहे. एवढी क्रूर हत्या केल्यानंतरही धनंजय मुंडे हे वाल्मिक कराड या आरोपीबद्दल मैत्रभाव व्यक्त करीत आहेत..काहीच दिवसांपूर्वी परळीत प्रचारसभेमध्ये बोलताना धनंजय मुंडे यांनी वाल्मिक कराडची उणीव भासत असल्याचं विधान केलं होतं. धनंजय मुंडे आणि त्यांना मानणारे लोक जाहीरपणे वाल्मिक कराडचं समर्थन करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्यावरही नेहमी टीका होते. मात्र शनिवारी (दि. २९) अजित पवारांनी देशमुख कुटुंबियांची भेट घेऊन, आम्ही तुमच्याच सोबत आहोत, असा मेसेज देण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येतंय..Prataprao Pawar Interview: शेतीत AI क्रांती! कमी खर्चात ३००% पर्यंत उत्पादन देणाऱ्या माॅडेलबद्दल उलगडा करणारी मुलाखत.अचानक ताफा वळवलाउपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवारी बीडच्या दौऱ्यावर होते. माजलगाव आणि धारुर येथे त्यांच्या नियोजित सभा होत्या. या सभा आटोपल्यानंतर अजित पवारांचा ताफा हेलिपॅडकडे रवाना होणं अपेक्षित होतं, कारण पुढे ते बीडला जाणार होते. मात्र अचानक त्यांच्या गाड्या मस्साजोगच्या दिशेने वळल्या. अचानक झालेल्या या बदलामुळे पोलिसांची चांगलीच धावपळ उडाली.दरम्यान, स्व. संतोष देशमुख यांच्या पहिल्या पुण्यस्मरणानिमित्त मस्साजोग येथे सकाळपासूनच लोकांची ये-जा सुरु होती. अनेक राजकीय, समाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील दिग्गजांनी स्व. संतोष देशमुख यांना अभिवादन केलं. मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही मस्साजोग येथे हजेरी लावली आणि भाषणही केलं..Atpadi Politics : "मोदी-फडणवीसांनी आटपाडीचा दुष्काळ ‘कायमचा’ संपवला! चंद्रकांत पाटीलांची जोरदार घोषणा".अजित पवार यांनी देशमुख कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख, मुलगी वैभवी आणि कुटुंबिय यावेळी उपस्थित होते. अजित पवार यांच्यासोबत नवाब मलिक हेदेखील हजर होते. या घटनेला वर्ष उलटलं तरीही कृष्णा आंधळे नावाचा एक आरोपी अजूनही पोलिसांना मिळालेली नाही. त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने तपास यंत्रणांना दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.