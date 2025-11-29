मराठवाडा

Ajit Pawar Video: अजित पवार अचानक संतोष देशमुख कुटुंबियांच्या भेटीला; हेलिपॅड सोडून मस्साजोगच्या दिशेने रवाना

Dhananjay Munde Beed Crime: अजित पवार यांनी शनिवारी अचानक मस्साजोग येथे भेट देऊन संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली आणि संवाद साधला. त्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी धनंजय मुंडेंवर जोरदार हल्ला केला.
Santosh Deshmukh Case: मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. शनिवारी त्यांच्या पुण्यस्मरणानिमित्त मस्साजोग येथे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. बीडचे पालकमंत्री असलेले अजित पवार यांनी नियोजित दौरा सोडून मस्साजोगकडे ताफा वळवला. यावेळी त्यांनी पीडित देशमुख कुटुंबियांची भेट घेतली.

