Beed News: एटीएम की नुसते शोभेचे डबे? ; बीड शहरात बहुतांश केंद्रांवर ‘नो कॅश’च्या पाट्या, नागरिक बेहाल

बीड: बीड शहरात सध्या उन्हाच्या पाऱ्यासोबतच नागरिकांचा संतापही वाढला आहे. निमित्त आहे शहरातील बँकांच्या स्मार्ट सेवेचे, म्हणजेच एटीएमचे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील बहुतांश एटीएममध्ये केवळ खळखळाट पाहायला मिळत आहे. कॅश मिळण्याऐवजी नागरिकांच्या नशिबी केवळ 'नो कॅश'च्या पाट्या किंवा तांत्रिक बिघाडाचे दर्शन घडत आहे..डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या बँकांनी बीडकरांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. शहरातील जालना रोड, बसस्थानक परिसर आणि माळी वेस यांसारख्या मुख्य भागांतील एटीएममध्ये पैसे नसल्याने ग्राहकांना एका सेंटरवरून दुसऱ्या सेंटरवर चकरा माराव्या लागत आहेत. ४१ अंश तापमानात घामाघूम होऊन एटीएम गाठायचं आणि तिथे गेल्यावर 'नो कॅश'चा बोर्ड बघायचा, हे आता बीडकरांच्या पाचवीलाच पूजले आहे की काय?, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.काही ठिकाणी पैसे असूनही लिंक नाही किंवा सर्व्हर डाऊन असल्याच्या कारणास्तव नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. दवाखाना, औषधी किंवा तातडीच्या प्रवासासाठी पैशांची गरज असलेल्या सामान्यांची तर यामुळे मोठी अडचण होत आहे. स्वतःचे हक्काचे पैसे काढण्यासाठी बँकांकडे अक्षरशः भीक मागण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे..उन्हात पायपीट, पदरी निराशाबीड शहरात ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. बँकेत गर्दी असल्याने अनेकजण एटीएमचा पर्याय निवडतात. मात्र, शहरातील एटीएम आता केवळ शोभेची खेळणी बनली आहेत. उन्हाच्या झळा सोसत एक-दोन किलोमीटर पायपीट करूनही हाती काहीच लागत नसल्याने लोकांचा संयम आता सुटत चालला आहे.बँक व्यवस्थापन एसीत सुस्तबाहेर जनता उन्हात तळमळत असताना बँकांचे व्यवस्थापक मात्र थंड केबिनमध्ये बसून या त्रासाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. एटीएममध्ये कॅश कधी लोड होणार? मशीन कधी दुरुस्त होणार? या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला कुणीही तयार नाही. काही एटीएम तर आठ-आठ दिवस बंद असूनही त्याकडे लक्ष द्यायला बँकांकडे वेळ नाही.."शहरात १० एटीएम फिरलो, पण एकाही ठिकाणी पैसे मिळाले नाहीत. ४१ डिग्री तापमानात एका केंद्रावरून दुसऱ्या केंद्रावर चकरा मारून जीव नकोसा झालाय. बँकेत स्वतःचे पैसे असूनही आम्हाला ते वेळेवर मिळत नसतील, तर या डिजिटल इंडियाचा फायदा काय? बँकांनी आमची चेष्टा थांबवावी."- सुनील कांबळे, नागरिक"घरात मेडिकल इमर्जन्सी आली आणि हातात कॅश नव्हती म्हणून एटीएमला गेलो, तर तिथे नो 'कॅश'चा बोर्ड. दवाखान्यात ऑनलाइन पेमेंट चालत नाही आणि एटीएममध्ये पैसे नाहीत. अशा वेळी काही अघटित घडलं तर त्याला जबाबदार कोण? बँकांचे व्यवस्थापक फक्त एसी केबिनमध्ये बसायला त्या पदावर आले आहेत का?"- अनिल पवार, नागरिक." स्वतःच्या खात्यात पैसे असून ते काढण्यासाठी उन्हात वणवण फिरावं लागतंय. काही एटीएममध्ये कार्ड टाकलं की 'सर्व्हर डाऊन' येतं, तर कुठे शटर अर्धे ओढलेले असतात. बँकांचे व्यवहार सुधारणार नसतील, तर त्यांनी एटीएम सेंटर बंद करून तिथे पाण्याचे माठ तरी ठेवावेत, किमान कोणाची तहान तरी भागेल."- सचिन जाधव, दुकानदार"बँक मिनिमम बॅलन्स नसेल तर लगेच शुल्क कापते. पण जेव्हा सेवा देण्याची वेळ येते तेव्हा हात वर करते. आठवडा झाला, अनेक एटीएममध्ये पैशांचा खडखडाट आहे. ग्रामीण भागातून आलेल्या लोकांचे तर हाल बघवत नाहीत. प्रशासनाने याकडे तत्काळ लक्ष द्यायला हवे."- सुनीता पवार, गृहिणी"रिझर्व्ह बँकेकडून येणाऱ्या रोख रकमेच्या पुरवठ्यात सध्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत. तसेच, उन्हाळ्यामुळे आणि लग्नसराईच्या हंगामामुळे रोख रकमेची मागणी अचानक वाढली आहे."-अभिजित भिंगले, बँक अधिकारी, आयसीआयसीआय.