Beed News: माफियांनी पोखरला बालाघाटचा डोंगर; गौण खनिजाचा सातत्याने उपसा, जागोजागी बनल्या खदानी

Illegal Mineral Extraction Ravages Balaghat Hills: जिल्ह्यातील निसर्गसंपन्न बालाघाट डोंगररांगा सर्रास गौण खनिज उपसून पोखरल्या जात आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने तक्रारी करुनही प्रशासन कुठलीच ठोस कारवाई करण्याबाबत पावले उचलत नसल्याचे चित्र आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

