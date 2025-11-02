Beed News: माफियांनी पोखरला बालाघाटचा डोंगर; गौण खनिजाचा सातत्याने उपसा, जागोजागी बनल्या खदानी

बीड : जिल्ह्यातील निसर्गसंपन्न बालाघाट डोंगररांगा सर्रास गौण खनिज उपसून पोखरल्या जात आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने तक्रारी करुनही प्रशासन कुठलीच ठोस कारवाई करण्याबाबत पावले उचलत नसल्याचे चित्र आहे..मांजरसुंबा भागात अनेक ठिकाणी गौण खनिज उपशामुळे मोठमोठ्या खदानी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचाही ऱ्हास होत आहे. डोंगरांमध्ये मोठमोठ्या खदानी निर्माण झाल्या आहेत..याशिवाय डोंगरमाथ्यावरील वृक्षाचीही कत्तल होत आहे. अवैध गौण खनिज उपसा आणि वाहतुकीकडे महसूल व पोलिसांकडून काणाडोळा केला जात आहे. यामुळे भूजल पातळीही झपाट्याने घटली आहे..Bhoom News : दबंग खासदार ओमराजे निंबाळकर विरुद्ध भूमचे पोलीस निरीक्षक वाद पेटणार.विशेष म्हणजे याबाबत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना डॉ. गणेश ढवळे यांनी निवेदनही सादर केलेले आहे. एकीकडे महसूलचे पथक रस्त्यांची कामे घेतलेल्या ठेकेदारांची वाहने जप्त करण्याच्या व थेट गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करत असताना दुसरीकडे अवैध गौण खनिज उपशाबाबत मात्र दुर्लक्ष करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.