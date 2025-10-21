मराठवाडा

Beed News : दिवाळी साजरी करताना हातातच फुटला फटाका; ६ वर्षाच्या मुलाला गमवावी लागली दृष्टी, बीडमधील दुर्देवी घटना...

Beed Tragedy: 6-Year-Old Boy Loses Eyesight : चिमुकल्याला सध्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. या घटनेनंतर मुलांनी फटके फोडताना काळजी घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनातर्फेत करण्यात आलं आहे.
Shubham Banubakode
एका सहा वर्षांच्या चिमुकल्याच्या हातात फटाका फुटल्याने तो दृष्टीहीन झाल्याचा प्रकार घडला आहे. सोमवारी बीडमध्ये ही दुर्देवी घटना घडली. त्यानंतर या चिमुकल्याला सध्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. या घटनेनंतर मुलांनी फटके फोडताना काळजी घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनातर्फेत करण्यात आलं आहे.

